Koniec z kłamaniem w CV. Pracodawcy zyskają ważne narzędzie

Jak informuje Infor.pl, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt ustawy, który da pracodawcom narzędzie do weryfikacji wykształcenia kandydatów do pracy. Serwis zwraca uwagę, że dotychczas byli oni w trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony wymagano od nich zatrudniania osób o odpowiednich kwalifikacjach, ale za sprawą przepisów o ochronie danych osobowych – w tym RODO – nie mieli możliwości sprawdzenia autentyczności dyplomu na uczelni. Pracodawcy musieli wierzyć kandydatowi na słowo, a ci niejednokrotnie w swoich dokumentach aplikacyjnych oszukują co do swojego wykształcenia.

Pracodawcy będą mogli sprawdzić dyplom

Ten stan rzeczy ma się zmienić wraz z początkiem 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że wtedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która – jak pisze serwis – wprowadzi prosty i klarowny mechanizm weryfikacji. Resort nauki proponuje dodanie art. 77a do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określającego warunki i sposób składania przez pracodawcę wniosku o potwierdzenie danych zawartych w dyplomie. Wniosek składany na adres do doręczeń elektronicznych uczelni będzie zawierał m.in. dane pracodawcy, dane dyplomu (imię, nazwisko, numer dyplomu), zakres danych do potwierdzenia, wskazanie interesu prawnego oraz oświadczenie o wstępnej weryfikacji dyplomu pod kątem zabezpieczeń. Uczelnia będzie obowiązana udzielić informacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Informacja będzie opatrzona podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym rektora lub osoby upoważnionej. Udzielenie informacji przez uczelnię będzie odpłatne, w wysokości 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Proponowane zmiany umożliwią pracodawcom potwierdzanie w uczelni danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów wydanym w postaci papierowej. Jeśli pracodawca będzie miał uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości dyplomu przedstawionego przez kandydata lub pracownika, będzie mógł wystąpić do uczelni z oficjalnym wnioskiem o potwierdzenie danych.

