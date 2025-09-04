Dobra wiadomość dla kredytobiorców. A to może być dopiero początek

W środę zakończyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zgodnie z oczekiwaniami gremium zdecydowało o drugiej z rzędu obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt proc. To oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 4,75 proc. w skali rocznej. To ważna informacja dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć na niższe raty, ale także dla całej gospodarki, bo wpływa na koszt finansowania i decyzje inwestycyjne firm.

RPP o kolejnej obniżce stóp procentowych

W komunikacie wydanym po posiedzeniu RPP wskazała, że decyzja o cięciach jest uzasadniona ze względu na obecne kształtowanie się poziomu inflacji. – Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 2,8 proc. rok do roku, wobec 3,1 proc. w lipcu. To oznacza, że inflacja w Polsce zbliża się do tzw. celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z symetrycznym pasmem odchyleń ±1 punkt procentowy). – Uwzględniając dane GUS można szacować, że w sierpniu br. obniżyła się inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, przy wciąż podwyższonej dynamice cen usług – pisze RPP.

W komunikacie zwrócono również uwagę na przyspieszenie rocznej dynamiki PKB w II kwartale br. do 3,4 proc. (z 3,2 proc. w I kwartale), na co miał wpływ przede wszystkim szybszy wzrost konsumpcji.

RPP podkreśla, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Rada wskazuje, że czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac. – Źródłem niepewności jest poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek – podkreśla RPP.

Czytaj też:

RPP zaskoczyła ws. stóp procentowych. Co to oznacza dla kredytobiorców?Czytaj też:

Zmianę prezydenta odczują kredytobiorcy? Ważny głos z RPP