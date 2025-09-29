Ile Polacy wydają na zwierzęta domowe? Prawie tyle co na zdrowie
Średnie miesięczne wydatki gospodarstw domowych na utrzymanie zwierząt wynoszą ok. 4 proc. w relacji do ogółu przeciętnych wydatków - wynika z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”. To niewiele mniej niż na zdrowie.

Jak wskazują dane serwisu worldpopulationreview, liczba psów i kotów przekracza w Polsce 13,5 mln (7 mln to koty, 6,5 mln – psy), co daje nam czołowe miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę pupili w gospodarstwach domowych. Ile wydajemy na ich utrzymanie? Odpowiedź na to pytanie przynosi badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Ile wydamy na zwierzęta domowe?

Z danych, które przytacza serwis dlahandlu.pl wynika, że nieco ponad 60 proc. Polaków ponosi koszty przede wszystkim związane z opieką weterynaryjną i zakupem żywności. Blisko połowa gospodarstw domowych (48,7 proc.) wydaje na ten cel od 100 do 300 zł miesięcznie. Niespełna 36 proc. badanych deklaruje, że przeznacza mniej niż 100 zł, a niemal 12 proc. od 300 do 500 zł. Tylko 3,4 proc. respondentów wydaje na zwierzęta domowe więcej niż 500 zł miesięcznie.

Średnie miesięczne wydatki gospodarstw domowych na utrzymanie zwierząt wynoszą około 4 proc. w relacji do ogółu przeciętnych wydatków – komentuje cytowany przez serwis e dr Sławomir Dudek, ekonomista z IRG SGH, współautor badania.

Ekspert zwraca uwagę, że udział ten jest porównywalny z kategoriami takimi jak odzież i obuwie czy łączność, a zarazem niewiele mniejszy niż zdrowie.

Taki poziom kosztów potwierdza, że wydatki na opiekę nad zwierzętami domowymi, choć nie są dominujące, to pozostają istotnym elementem budżetu – podkreśla Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców zrzeszająca podmioty z różnych sektorów rynku finansowego, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośredników finansowych czy instytucje pożyczkowe.

