Ile Polacy wydają na zwierzęta domowe? Prawie tyle co na zdrowie

Jak wskazują dane serwisu worldpopulationreview, liczba psów i kotów przekracza w Polsce 13,5 mln (7 mln to koty, 6,5 mln – psy), co daje nam czołowe miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę pupili w gospodarstwach domowych. Ile wydajemy na ich utrzymanie? Odpowiedź na to pytanie przynosi badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Ile wydamy na zwierzęta domowe?

Z danych, które przytacza serwis dlahandlu.pl wynika, że nieco ponad 60 proc. Polaków ponosi koszty przede wszystkim związane z opieką weterynaryjną i zakupem żywności. Blisko połowa gospodarstw domowych (48,7 proc.) wydaje na ten cel od 100 do 300 zł miesięcznie. Niespełna 36 proc. badanych deklaruje, że przeznacza mniej niż 100 zł, a niemal 12 proc. od 300 do 500 zł. Tylko 3,4 proc. respondentów wydaje na zwierzęta domowe więcej niż 500 zł miesięcznie.

– Średnie miesięczne wydatki gospodarstw domowych na utrzymanie zwierząt wynoszą około 4 proc. w relacji do ogółu przeciętnych wydatków – komentuje cytowany przez serwis e dr Sławomir Dudek, ekonomista z IRG SGH, współautor badania.

Ekspert zwraca uwagę, że udział ten jest porównywalny z kategoriami takimi jak odzież i obuwie czy łączność, a zarazem niewiele mniejszy niż zdrowie.

– Taki poziom kosztów potwierdza, że wydatki na opiekę nad zwierzętami domowymi, choć nie są dominujące, to pozostają istotnym elementem budżetu – podkreśla Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców zrzeszająca podmioty z różnych sektorów rynku finansowego, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośredników finansowych czy instytucje pożyczkowe.

