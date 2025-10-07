Takich cen masła nie było od dawna. Eksperci mają dobre wiadomości

Regularna cena masła wciąż pozostaje wysoka oscylując wokół 8 zł za kostkę 200 g, to w wielu sklepach klienci płacą nawet o połowę mniej, co ma związek z licznymi akcjami promocyjnymi. Szereg sieci handlowych oferuje kostki masła w cenach znacznie niższych niż wcześniej, zwłaszcza przy zakupie kilku sztuk naraz – przy zakupie trzech cena spada do 4,75 zł, a przy czterech do ok. 4 zł.

Na promocję mogą liczyć m.in. klienci Biedronki. Sieć rozdaje Masło Polskie marki Mlekovita. Jeśli kupisz cztery kostki tego smarowidła o łącznej wadze 800 gramów, dwie kolejne dostaniesz gratis. Akcja kończy się 8 października, czyli już jutro. Warto podkreślić, że obowiązuje limit dzienny – wynosi 6 sztuk produktu (w tym dwie darmowe) na jedną kartę lub aplikację lojalnościową.

Ceny masła wkrótce spadną?

Czy jest szansa na trwałe obniżki cen produktu? Wszystko wskazuje na to, że tak. Jak podaje RMF FM, ma to związek z załamaniem na na rynku mleczarskim. Powodów jest kilka, m.in. nadpodaż mleka na światowych rynkach, którego jest za dużo, a co za tym idzie traci na wartości, co z kolei przekłada się na niższe ceny.

Znaczący spadek cen masła jeszcze w tym roku przewiduje dr Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricol. – Do końca roku czekają nas duże obniżki. Jest naprawdę duża przestrzeń, żeby te ceny były o kilkadziesiąt procent nawet niższe w ujęciu rocznym – mówi ekspert w rozmowie z RMF FM.

Z przytoczonych przez rozgłośnię danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wynika, że światowe notowania masła spadły we wrześniu o 7 proc. Choć wciąż są o 6,3 proc. wyższe niż średnia z 2024 roku, to od trzech miesięcy obserwujemy konsekwentny spadek.

Gwałtowna obniżka cen to efekt sezonowego wzrostu dostępności śmietany, z której produkuje się masło. Wraz z końcem sezonu na lody zapotrzebowanie na śmietanę maleje, co zwiększa podaż surowca i wpływa na spadek cen. Dodatkowo, jak wskazują analitycy, rynek reaguje na oczekiwany wzrost produkcji masła w Nowej Zelandii, jednym z największych eksporterów na świecie.

