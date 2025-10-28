Inwestycja z gwarancją spokoju

W czasach rosnącej inflacji i spadku realnych zysków z lokat bankowych inwestorzy szukają bezpiecznych, ale wciąż opłacalnych sposobów na ulokowanie kapitału. PKO Bank Hipoteczny proponuje im hipoteczne listy zastawne. Czy ten instrument ma szansę przekonać do siebie ostrożnych inwestorów detalicznych?

PKO Bank Hipoteczny SA jest największym w Polsce bankiem hipotecznym, działającym od 2014 roku i należącym w całości do PKO BP, banku o ponad stuletniej tradycji, obsługującego ponad 12 mln klientów. Przeprowadził dotychczas 32 emisje listów zastawnych dla inwestorów z Polski i zagranicy, a ich łączna wartość przekroczyła już 25 mld zł. Warto podkreślić, że agencja ratingowa Moody’s oceniła PKO BH jako godnego zaufania partnera finansowego, przyznając mu długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie A3 i określając jego perspektywę jako stabilną.

Można więc zakładać, że skorzystanie z tej oferty jest bezpiecznym sposobem na pomnażanie swoich oszczędności.

Jak działają listy hipoteczne?

Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe zabezpieczone portfelem kredytów hipotecznych. W praktyce oznacza to, że emitent – w tym przypadku PKO Bank Hipoteczny SA – pożycza pieniądze od inwestorów, zobowiązując się do ich zwrotu w określonym terminie wraz z odsetkami. Te z kolei pochodzą z obsługi spłacanych kredytów hipotecznych.

Zarówno specjaliści, jak i analitycy podkreślają, że hipoteczne listy zastawne są najbezpieczniejszymi dostępnymi na rynku instrumentami dłużnymi.

Ich zabezpieczeniem są konkretne nieruchomości, a dodatkową gwarancję spłaty stanowi majątek własny PKO Banku Hipotecznego. Taki poziom bezpieczeństwa sprawia, że jest to idealny produkt dla tych, którzy nie chcą nadmiernego ryzyka, ale oczekują stabilnego zysku.

Korzyść i elastyczność

Listy zastawne Banku Hipotecznego PKO mają prostą i przejrzystą strukturę. Nominał jednej obligacji wynosi 1000 zł, a odsetki będą naliczane i wypłacane co sześć miesięcy. Przez pierwsze pół roku po emisji inwestorzy mogą liczyć na oprocentowanie na poziomie 5 proc. w skali roku – konkurencyjne w porównaniu z lokatami bankowymi i kontami oszczędnościowymi.

Po tym okresie oprocentowanie będzie zmienne – uzależnione od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o marżę 0,25 punktu procentowego, a jego wysokość będzie aktualizowana co sześć miesięcy.

Cały kapitał zostanie zwrócony inwestorom w listopadzie 2028 roku, ale co ważne – listy będą notowane na rynku catalyst giełdy papierów wartościowych w Warszawie, co umożliwi ich wcześniejszą sprzedaż na rynku wtórnym.

Dzięki temu instrument nie zamraża środków na cztery lata bez możliwości wyjścia z inwestycji.

Jak kupić hipoteczne listy zastawne?

Zakup tych papierów wartościowych jest prosty – można to zrobić zarówno bezpośrednio w placówkach PKO Banku Polskiego oraz Biura Maklerskiego banku, jak i online – poprzez intuicyjnie prostą i wielokrotnie nagradzaną bankowość internetową iPKO albo w aplikacji PKO Supermakler.

Warunkiem dokonania zakupu jest posiadanie rachunku inwestycyjnego, który również założymy całkowicie zdalnie (jeśli jesteśmy już posiadaczami rachunku oszczędnościowo- -rozliczeniowego w PKO BP) lub osobiście w jednej z 900 placówek w Polsce – w oddziale PKO Banku Polskiego z obsługą maklerską i Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego. Ich lista znajduje się na stronach pkobh.pl oraz www.bm.pkobp. pl. Jeżeli rachunek inwestycyjny założymy do 31 października 2025 roku, to do końca 2028 roku będzie on prowadzony bez żadnych opłat.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podczas zakładania rachunku inwestycyjnego zostaniemy poproszeni o wypełnienie ankiety MIFID, która pozwala określić akceptowalny dla nas poziom ryzyka oraz stan wiedzy potrzebnej do podejmowania świadomych decyzji finansowych. Lokowanie pieniędzy w listy hipoteczne nie oznacza bowiem braku ryzyka. W przeciwieństwie do lokaty bankowej papierów dłużnych nie obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a wartość inwestycji może podlegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Jednak według analityków:

Kluczowa dla oceny ryzyka takiej inwestycji jest wiarygodność instytucji finansowej, która w przypadku PKO Banku Hipotecznego daje gwarancję spokoju przez cały okres inwestowania.

Zapisy na listy zastawne potrwają do 21 października lub do wyczerpania puli wynoszącej 1 mld zł.

Kto na tym skorzysta?

Hipoteczne listy zastawne są produktem stworzonym z myślą o osobach szukających bezpiecznej formy lokowania kapitału. Dzięki niskiemu progowi wejścia i przejrzystym zasadom mogą się okazać atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych rozpoczynających swoją przygodę z rynkiem kapitałowym. Z kolei dla bardziej doświadczonych uczestników są dobrym sposobem na dywersyfikację portfela i unikanie nadmiernego ryzyka.

W tego typu papiery dłużne mogą inwestować wszystkie osoby, które chcą ulokować oszczędności na średni okres (trzech– czterech lat), oczekując lepszego oprocentowania niż na lokatach lub kontach oszczędnościowych.

PKO Bank Polski pomyślał również o klientach planujących w niedalekiej przyszłości zakup nieruchomości. Lokując oszczędności w listy zastawne, będą mogli skorzystać z zerowej prowizji od kredytu hipotecznego. Warunkiem jest utrzymanie na rachunku w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego – co najmniej przez rok przed złożeniem wniosku o kredyt – hipotecznych listów zastawnych o wartości minimum 20 proc. wnioskowanej kwoty kredytu. Jest to więc nie tylko zachęta do długoterminowego oszczędzania, ale i praktyczne wsparcie dla tych, którzy planują zakup nieruchomości.

W dobie wciąż malejącego oprocentowania tradycyjnych lokat propozycja PKO może się okazać wartą rozważenia opcją dla osób szukających równowagi między bezpieczeństwem a opłacalnością inwestycji.