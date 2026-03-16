Sensacyjny zwrot w Rail Baltica. Gigant kolejowy traci miejsce w przetargu

W rekordowym przetargu kolejowym dotyczącym Rail Baltica doszło do kolejnego mocnego zwrotu. Jak ustaliła redakcja Wprost.pl, podczas dzisiejszej rozprawy Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie złożone przez Track_Tec od wyboru oferty Budimexu i podjęła decyzję o wykluczeniu Budimexu z postępowania. To oznacza, że jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji infrastrukturalnych w kraju wciąż pozostaje bez ostatecznego rozstrzygnięcia.

Przebudowa Rail Balitica

Sprawa dotyczy przebudowy odcinka Rail Baltica między Białymstokiem a Ełkiem, czyli inwestycji o strategicznym znaczeniu dla ruchu kolejowego i całego systemu transportowego. Postępowanie od wielu miesięcy budzi ogromne emocje, bo chodzi o kontrakt liczony w miliardach złotych oraz o jedną z kluczowych inwestycji publicznych realizowanych obecnie w Polsce.

Dzisiejsza decyzja KIO to kolejny rozdział w długiej batalii o ten kontrakt. Wcześniej w centrum sporu znajdowało się konsorcjum Torpol-Mirbud, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Była ona o ponad 400 mln zł tańsza od propozycji konkurentów, którzy uplasowali się na drugim miejscu. Później jednak, po odwołaniu złożonym przez konsorcjum Budimex-PORR, Krajowa Izba Odwoławcza zdecydowała o wykluczeniu Torpolu i Mirbudu z postępowania. Powodem było pominięcie w dokumentach przetargowych informacji o karze środowiskowej nałożonej na Mirbud w 2022 r. w wysokości 15 tys. zł. W efekcie to oferta Budimexu i PORR została oceniona najwyżej.

Tamto rozstrzygnięcie od początku wywoływało kontrowersje. Przedstawiciele Mirbudu podkreślali, że wykluczenie konsorcjum mimo złożenia oferty tańszej o ponad 400 mln zł rodzi pytania o proporcjonalność całej decyzji. Spółka argumentowała też, że mówimy o incydentalnej karze w wysokości 15 tys. zł, podczas gdy maksymalna możliwa sankcja sięgała 1 mln zł. Konsorcjum Torpol-Mirbud zapowiadało wówczas dalsze kroki prawne, w tym skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz działania mające zablokować zawarcie umowy z innym wykonawcą.

Dzisiejsza rozprawa pokazała jednak, że również wybór Budimexu nie zakończył sporu. Z informacji ustalonych przez Wprost.pl wynika, że odwołanie Track_Tecu okazało się skuteczne, a KIO zdecydowała o wykluczeniu Budimexu. To oznacza, że rekordowy kontrakt kolejowy nadal pozostaje nierozstrzygnięty, a cała procedura może ponownie wejść w etap analiz, ocen i dalszych odwołań.

Wysoka stawka

Stawka tego postępowania pozostaje ogromna nie tylko z punktu widzenia wykonawców, ale również finansów publicznych. Już wcześniejsze rozstrzygnięcia pokazywały, że różnice między ofertami liczone są w setkach milionów złotych. Dlatego każdy kolejny zwrot w tej sprawie ma znaczenie nie tylko dla rynku budowlanego i kolejowego, ale także dla kosztów realizacji inwestycji finansowanej ze środków publicznych.

Na dziś pewne jest jedno: batalia o Rail Baltica jeszcze się nie kończy. Po dzisiejszej decyzji KIO przetarg na jeden z najważniejszych odcinków kolejowych w Polsce znów znalazł się w punkcie zwrotnym, a ostateczne rozstrzygnięcie wciąż pozostaje otwarte.

