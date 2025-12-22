Karpie znacznie droższe niż przed rokiem. Przygnębiające dane przed świętami

Z danych aplikacji PanParagon, która zbiera informacje o rachunkach za zakupy w Polsce jasno wynika, że ceny produktów na wigilijny stół są na ogół wyższe niż w zeszłym roku.

Ceny karpia mocno w górę

Z raportu, którego wyniki przytacza Polska Agencja Prasowa dowiadujemy się, że wyraźnie wzrosły cen sztandarowego świątecznego przysmaku, czyli karpia. Podwyżka w relacji do 2024 roku wyniosła aż 22 proc. Mediana ceny 100 g płata karpia wzrosła z 4,49 zł do 5,49 zł.

Podwyżki objęły także rodzynki i śledzie, które zdrożały o ponad 8 proc. O nieco mniej, bo blisko 7 proc. poszły w górę ceny kapusty kiszonej, której kilogram kosztuje obecnie średnio 7,99 zł. O 5,5 proc. podrożały jaja ściółkowe. Nieznaczny wzrost cen objął również buraki oraz masę makową.

Nie brakuje jednak świątecznych produktów, które potaniały. Chodzi m.in. o suszone grzyby. Ich cena zmniejszyła się w stosunku do zeszłego roku o ponad 22 proc. Nieznaczne spadki odnotowano również w przypadku cukru i twarogu sernikowego. Łączna wartość koszyka 10 podstawowych produktów wigilijnych wzrosła jednak o 7,53 proc.

PanParagon monitoruje ceny i promocje, umożliwiając przechowywanie paragonów zakupowych. Badanie cen przeprowadzono na przestrzeni pierwszej połowy grudnia 2024 i 2025 roku.

Z najnowszego badania Grupy BLIX i UCE RESEARCH wynika, że w tym roku Polacy najczęściej zamierzają wydać na zakupy spożywcze przed świętami od 100 do 200 zł (23,2 proc.).Wydatki na poziomie 200-300 zł zadeklarowało 20,7 proc. respondentów, 12,5 proc. – 300-400 zł, a 11,7 proc. – 400-500 zł. Powyżej 500 zł wyda 12,3 proc. ankietowanych. Najrzadziej wskazywano poziom wydatków poniżej 100 zł (8,5 proc.). Swoich wydatków na zakupy spożywcze nie potrafiło określić 11,1 proc. badanych.

Czytaj też:

„Na pół gwizdka". Ministra szczerze o pracy w WigilięCzytaj też:

Wielkie kontrole w Wigilię? Nawet 100 tys. zł kary