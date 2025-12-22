„Na pół gwizdka". Ministra szczerze o pracy w Wigilię

Wigilia coraz bliżej. Od tego roku jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Przepisy w tej sprawie przegłosowano przed rokiem, a oficjalnie weszły w życie wraz z początkiem lutego br.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała w niedzielę w Polsat News, że pierwsza wolna Wigilia, jako dzień wolny od pracy to jedna z najważniejszych zmian ostatnich lat w polityce społecznej. Przyznała, że dokładne oszacowanie kosztów finansowych jest trudne, jednak – jak podkreśliła – „nic się nie sypie, ludzie szykują się do świąt, kupują prezenty, wszystko normalnie funkcjonuje”. W jej ocenie znacznie łatwiej wskazać skutki społeczne, które były oczekiwane przez większość Polaków. Wśród nich wymieniła czas dla rodziny, łatwiejszy dojazd do domów rodzinnych oraz ograniczenie stresu.

Praca w Wigilię „na pół gwizdka"

Dziemianowicz-Bąk wskazywała, że dotychczas praca w Wigilię na ogół miała charakter symboliczny – „toczyła się na pół gwizdka”, a pracownicy byli sfrustrowani obowiązkiem obecności w biurze.

Zdaniem szefowej resortu pracy bieżący rok pozwoli realnie ocenić wpływ dodatkowego dnia wolnego na gospodarkę. Jej zdaniem koszt ten może okazać się porównywalny z wartością „nieco więcej wolnego czasu”. Jednocześnie wskazała, że wcześniejszy okres przedświąteczny sprzyja zwiększonej konsumpcji.

– Spodziewamy się, że wprowadzenie wolnej Wigilii może mieć też wpływ na gospodarkę w tym sensie, że wcześniej (…) ludzie kupują więcej, więcej konsumują, więc sądzę, że to się może spokojnie zbalansować – tłumaczyła w Polsat News Dziemianowicz-Bąk.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że aż 77,4 proc. Polaków cieszy się, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Jedynie 7,4 proc. jest przeciwnego zdania, a 15,2 proc. nie ma w tej kwestii opinii.

