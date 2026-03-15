Tyle wynosi emerytura Adama Małysza. Seniorzy mają czego zazdrościć

Tegoroczny sezon skoków narciarskich powoli dobiega końca. W pamięci kibiców zapisze się on dość dobrze, co ma związek z niespodziewanym sukcesem na niedawnych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Przypomnijmy, że 19-letni Kacper Tomasiak zdobył indywidualnie dwa medale, dokładając do tego trzeci krążek w konkursie duetów (razem z Pawłem Wąskiem).

Piszemy o niespodziewanym sukcesie, gdyż podczas wcześniejszych zawodów Pucharu Świata Polacy rzadko plasowali się nawet w pierwszej dziesiątce. Trzeba jednak dodać, że podczas zimowych igrzysk w XXI wieku to właśnie na skoczków mogliśmy najczęściej liczyć. Cztery lata temu jedyny medal zapewnił nam Dawid Kubacki, wcześniej wielkie sukcesy odnosił Kamil Stoch, a wszystko zaczęło się od Adama Małysza, którego sukcesy z 2001 roku zapoczątkowały w Polsce “małyszomanię”. Słynny “Orzeł z Wisły” wywalczył medale olimpijskie w 2002 i 2010 roku. Nieco ponad rok po ostatnich swoich igrzyskach ogłosił zakończenie kariery.

Na jaką emeryturę może liczyć Adam Małysz?

Małysz od 15 lat już nie skacze, co nie oznacza, że ze skokami narciarskimi nie ma już nic wspólnego. Wprost przeciwnie. Od 2022 roku stoi na czele Polskiego Związku Narciarskiego i mimo wcześniejszych deklaracji nie wyklucza obecnie, że będzie starał się o kolejną kadencję.

Być może nie wszyscy wiedzą, że mimo zaledwie 48 lat pobiera emeryturę. Chodzi o emeryturę olimpijską.

Przypomnijmy, że emerytura olimpijska to specjalne świadczenie przyznawane polskim sportowcom, którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich. Nie ma ona nic wspólnego z klasyczną emeryturą pobieraną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i nie wymaga osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. To forma uhonorowania wybitnych osiągnięć sportowych.

Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kilka warunków:

zdobyć medal olimpijski w barwach Polski,

ukończyć 40. rok życia,

zakończyć czynną karierę sportową,

posiadać obywatelstwo polskie i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Świadczenie wypłacane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i ma charakter stały. Jego wysokość jest taka sama dla wszystkich uprawnionych medalistów i zmienia się wraz z kwotą bazową dla członków korpusu służby cywilnej. Od 1 stycznia 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie i właśnie taką kwotę otrzymuje m.in. Adam Małysz.

