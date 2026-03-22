Nawet 8 tys. zł za zbieranie deszczówki. Rusza nowy program

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. W takim dniu jak dziś szczególnie warto przypominać o korzyściach z gromadzenia tzw. deszczówki. To cenne, odnawialne źródło wody, którego wykorzystanie jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla naszego domowego budżetu, gdyż pozwala obniżyć rachunki za wodę.

Warto przypomnieć, że zgromadzoną wodę deszczową można wykorzystać np. do podlewania trawnika, spłukiwania toalety, mycia tarasu czy samochodu.W przeciwieństwie do wody z kranu, deszczówka nie zawiera chloru, a jej lekko kwaśny odczyn (PH 5-5-6) jest korzystny dla większości roślin.

Nawet 8 tys. zł za zbieranie deszczówki

Do gromadzenia deszczówki zachęca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NGOŚiGW), który ogłosił start programu “Mikoretencja”. Przewiduje on dofinansowane na instalacje, które pozwalają m.in. zatrzymać wodę opadową na terenie nieruchomości, ograniczają skutki suszy i przeciwdziałają lokalnym podtopieniom.

Jak podaje Bankier.pl w ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,

magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,

retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody.

Instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności odprowadzania jej poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Ponadto – jak podkreśla fundusz – instalacje muszą być trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej).

Dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Jej maksymalna wysokość to 8 000 zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).

Fundusz zwraca uwagę, że program dotyczy inwestycji już zakończonych – umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji. Dotacja obejmie koszty poniesione od 1 lipca 2024 roku. Nie będzie można uzyskać dotacji na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków wojewódzkich funduszy lub narodowego funduszu np. z programu „Moja Woda”.

Nabory na dofinansowanie zostaną ogłoszone w drugim kwartale br. Przeprowadzą je wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Łączny budżet programu to 173 mln zł.

