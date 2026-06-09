BLIK zmieni zasady działania. Przelew nie trafi na każdy numer

W tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulującej system BLIK. Jak wynika z ustaleń RMF FM, ustawa ma na celu zobowiązanie operatorów do informowania systemu BLIK o numerach, które powinny zostać automatycznie wyrejestrowane.

Ważna zmiana w BLIK coraz bliżej

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka tłumaczy, że chodzi o uszczelnienie systemu i uniknięcie sytuacji, w których numer powiązany wcześniej z jedną osobą pozostaje aktywny w systemie płatności, mimo że korzysta z niego już ktoś inny.

– Chodzi o to, żeby bankowcy wiedzieli, które z numerów muszą automatycznie wyrejestrować, bo wróciły do ponownego przydzielenia – wyjaśnia wiceszef resortu cyfryzacji.

Gramatyka zwraca uwagę, że problem pojawia się w momencie, gdy użytkownik rezygnuje z numeru telefonu. Taki numer po pewnym czasie wraca do tzw. puli abonenckiej i może zostać przydzielony kolejnej osobie. Operator systemu płatności nie zawsze ma jednak wiedzę o tym, że dany numer przestał należeć do pierwotnego użytkownika.

– W praktyce oznacza to ryzyko sytuacji, w której numer nadal pozostaje powiązany z usługą, mimo że jego właściciel już się zmienił – mówi RMF FM wiceminister.

Wspomniany projekt przewiduje stworzenie interfejsu pomiędzy operatorami komórkowymi a Polskim Standardem Płatności. Dzięki temu banki oraz operator systemu będą otrzymywać informacje o numerach, które powinny zostać automatycznie wyrejestrowane.

– Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do BLIK-a. Rzeczywista liczba może być jednak większa, ponieważ część osób po prostu ich nie zgłasza. Kwoty przesyłane w ten sposób często są niewielkie, dlatego część osób rezygnuje z dochodzenia zwrotu pieniędzy – wyjaśnia Gramatyka.

Jak wspomniano, projekt ma trafić do Sejmu podczas trwającego w tym tygodniu posiedzenia. Póki co trwają jeszcze prace nad jego ostatecznym kształtem.

Czytaj też:

Luksusowe zakupy tylko z podaniem PESEL. Świat się zmieniaCzytaj też:

Koniec swobodnych wypłat gotówki? Nowe limity już obowiązują