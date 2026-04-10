Kredytobiorcy zawiedzeni. RPP przyjmuje postawę „ostrożnego wyczekiwania”

Najbardziej wyczekiwana decyzja kwietnia została wczoraj podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Zadecydowała ona o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie z marca.

– Decyzja Rady o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian wpisuje się w scenariusz „ostrożnego wyczekiwania” – stwierdza w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Rada jest ostrożna

Jak zauważa ekspert, z jednej strony inflacja nie spada w tempie, które dawałoby komfort do rozpoczęcia cyklu obniżek. Z drugiej zaś strony otoczenie zewnętrzne pozostaje niestabilne, a napięcia na Bliskim Wschodzie podbijają ryzyka związane z cenami surowców, w szczególności ropy i energii.

– W takiej sytuacji utrzymanie stóp to sygnał, że Rada nie chce podejmować przedwczesnych decyzji, które mogłyby zostać szybko skorygowane. To podejście jest zasadne, polityka pieniężna działa z opóźnieniem, a dziś większym ryzykiem byłoby „przestrzelenie” w dół niż utrzymanie restrykcyjnych warunków przez dłuższy czas – zauważa Piotr Juszczyk.

Co czeka kredytobiorców?

Kredytobiorcy oczywiście zawsze czekają na obniżenie stóp, niestety kwiecień ich nie przynosi.

– Dla gospodarstw domowych i firm oznacza to dalsze funkcjonowanie w środowisku relatywnie wysokiego kosztu pieniądza. Jednocześnie brak podwyżek daje pewną stabilizację, szczególnie dla kredytobiorców, którzy w ostatnich latach doświadczyli dużej zmienności rat. Kluczowe dla kolejnych decyzji będą najbliższe odczyty inflacji oraz rozwój sytuacji geopolitycznej, które mogą albo otworzyć przestrzeń do obniżek, albo ją ponownie odsunąć w czasie – mówi Juszczyk.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po kwietniowym posiedzeniu RPP poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna: 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa: 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa: 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc. w skali rocznej.

