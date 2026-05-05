Bruksela zatwierdziła umowę SAFE dla Polski. „Zadanie wykonane”

We wtorek wieczorem Polska Agencja Prasowa (PAP) poinformowała, że umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Następnie Serafin i Kubilius udadzą się do Wilna, by podpisać umowę pożyczkową z Litwą.

Agencja podała również, że procedura pisemna wśród komisarzy w sprawie umowy pożyczkowej SAFE dla Polski została pomyślnie zakończona w poniedziałek. Treść umowy wynegocjowanej pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem została zaakceptowana, w tym decyzja dotycząca udzielenia pełnomocnictwa komisarzom Kubiliusowi i Serafinowi do podpisania umowy z Polską.

SAFE dla Polski. Kosiniak-Kamysz potwierdza

Doniesienia PAP potwierdził szef MON. – Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego. Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej, czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej! Podpisanie umowy już w ten piątek! – napisał na platformie X Kosiniak-Kamysz.

– Dobre wiadomości z Brukseli! Polska umowa SAFE jako pierwsza zatwierdzona przez Komisję Europejską! Pomimo różnych trudności, także w kraju jesteśmy na mecie! Mamy największą część całej puli (43,7 mld euro z 150 mld), największy i jak się okazuje najlepszy wniosek. Zadanie wykonane – napisała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE.

Jest to pierwsza umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE zaakceptowana przez KE dla jakiegokolwiek państwa. Kolejne kraje niedługo przejdą podobną procedurę (Litwa jest już w trakcie, jest w trakcie jako drugie państwo).

