Polacy nieufni wobec kryptowalut. Te liczby mówią wszystko

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez UCE Research na zlecenie Kanga Exchange, tylko jedna trzecia Polaków (32,1 proc.) postrzega inwestowanie w kryptowaluty jako bezpieczną formę. Niemal połowa ankietowanych (49,9 proc.) zajmuje w tej kwestii przeciwne stanowisko, wyrażając wyraźne obawy o bezpieczeństwo swoich środków. Blisko co piąty uczestnik badania (18 proc.) nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Polacy zdystansowani wobec kryptowalut

Zdaniem autorów badania jego wyniki odzwierciedlają obecne nastroje widoczne na rynku. W ich ocenie, duży wpływ na negatywne postrzeganie cyfrowych walut ma sposób, w jaki temat ten funkcjonuje w polskiej debaty publicznej.

Z jednej strony Unia Europejska aktywnie wdraża ramy prawne MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), porządkując rynek licencjonowanych podmiotów w świecie cyfrowych finansów. Bardziej przebijają się jednak doniesienia o osobach, które straciły swoje oszczędności w Zondacrypto, co w naturalny sposób budzi nieufność potencjalnych inwestorów.

Sytuacji nie poprawiają również problemy z wprowadzeniem założeń MiCA do krajowych przepisów. Przed tygodniem prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny zawetował ustawę mającą na celu regulację rynku kryptowalut. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami wydawaniem pozwoleń na prowadzenie działalności i nadzorem nad rynkiem miała się zająć Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Rezerwę Polaków wobec kryptowalut pokazuje również przeprowadzony pod koniec kwietnia sondaż pracowni CBOS na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”. Na pytanie: „Czy zainwestowałeś w kryptowaluty, takie jak bitcoin lub powiązane z nimi aktywa (np. fundusze) i obecnie je posiadasz?” twierdząco odpowiedziało zaledwie 6,6 proc. ankietowanych. Przekłada się to na ok. 2 mln osób.

Badanie pokazało, że w kryptowaluty częściej inwestują mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 10,4 proc. i 2,2 proc.). Znaczące zainteresowanie odnotowano w młodszej grupie wiekowej. W grupie badanych w wieku 18–44 lata tego typu inwestycje zadeklarowało 12,4 proc. osób, podczas gdy w gronie osób po 44. roku życia odsetek spadł do 1,7 proc. Posiadania cyfrowej waluty nie zasygnalizowała żadna ankietowana osoba w wieku 65 plus.

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