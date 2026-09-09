1000 plus jeszcze przed wyborami? Minister finansów zabrał głos

W kwietniu br. minęło 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Wprowadzenie tego świadczenia było sztandarową obietnicą Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Przy kolejnych elekcjach wyborczych do Sejmu i Senatu zachodziły ważne zmiany w tym programie. W 2019 roku rozszerzono je na pierwsze dziecko (wcześniej rodziny z jedną pociechą obowiązywał próg dochodowy), a przed ostatnimi wyborami ogłoszono waloryzację do kwoty 800 zł (zaczęła obowiązywać wraz z początkiem 2024 roku).

Będzie waloryzacja 800 plus? Jasna deklaracja ministra finansów

Kolejne wybory już za rok. Czy zatem możemy spodziewać się kolejnych zmian i 800 plus zostanie podniesione do kwoty 1000 zł? Takie pytanie usłyszał dziś w Radiu Zet minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Nie – odpowiedział krótko szef resortu finansów i gospodarki w audycji „Gość Radia Zet”.

Waloryzacji 800 plus nie będzie, ale w przyszłym roku nastąpi inna zmiana dotycząca tego świadczenia, która z pewnością ucieszy otrzymujących je rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że od następnego okresu świadczeniowego (rozpocznie się on w połowie 2027 roku) raz złożony wniosek o 800 plus będzie odnawiany automatycznie, co oznacza, że nie trzeba będzie ponownie składać dokumentów. Wiceszef resortu Sebastian Gajewski powiedział w wywiadzie dla Radia Zet, że projekt ustawy w tej sprawie jest gotowy i przeszedł rządowy proces legislacyjny.

Wszystko wskazuje na to, że przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi nie będzie również zmian w programie “Dobry Start”. Przewiduje on dofinansowanie do wyprawki szkolnej w kwocie 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus).

Funkcjonujące od 2018 roku świadczenie – w odróżnieniu od 500 plus – nie było do tej pory waloryzowane i jak pokazuje stanowisko resortu rodziny nie należy się tego póki co spodziewać. – Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad zmianą wysokości świadczenia Dobry Start – przekazało „Wprost” biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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