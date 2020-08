Nestle zapłaci 2 miliardy dolarów za firmę farmaceutyczną leczącą z alergii na orzeszki

Znana ze swoich batonów czekoladowych KitKat i kawy rozpuszczalnej Nescafe, Nestle założyła Nestle Health Science (NHS) w 2011 roku, aby otworzyć nowy obszar działalności łączący żywność z farmacją.

Nestle napisało w oświadczeniu, że jej wycena na kalifornijską firmę biofarmaceutyczną, z którą współpracuje od 2016 roku i w której ma już około 25,6 proc. udziałów, to 2,6 miliarda dolarów.

„Aimmune ma 261 milionów dolarów w gotówce i 134 miliony dolarów długu. Dzięki naszej wcześniejszej inwestycji w wysokości 473 milionów dolarów w Aimmune, dokonamy wpłaty gotówkowej w wysokości prawie 2 miliardów dolarów” – powiedział Reutersowi w wywiadzie szef NHS Greg Behar.

Nestle szacuje, że do 240 milionów ludzi na całym świecie cierpi na alergie pokarmowe, przy czym alergia na orzeszki ziemne jest najczęstsza, a dzięki Aimmune NHS będzie mieć dostępne opcje profilaktyki, diagnostyki i leczenia, powiedział Behar.

Behar dodał, że lekarstwo na alergię na orzeszki ziemne Palforzia firmy Aimmune, które niedawno uzyskało aprobatę USA dla dzieci, ma potencjał sprzedaży na poziomie 1 miliarda dolarów. Oczekuje się, że umowa przyczyni się do wzrostu zysków firmy w 2021 r. i do kolejnych zysków do 2022/23 r.

Koncern Nestle był na dobrej drodze do ponaddwukrotnego zwiększenia sprzedaży do 2022 roku, z 2 miliardów franków szwajcarskich (2,21 miliarda dolarów) w 2014 roku. Ale teraz oczekuje się, że zamknie 2020 rok na poziomie 3,3 miliarda franków zysku.

– (Palforzia) ma 12 lat wyłączności, nastąpi globalne wdrożenie, a jej producent opracowuje platformę technologiczną dla innych alergii pokarmowych – powiedział Behar.

Nestle ma kapitalizację rynkową na poziomie prawie 317 miliardów franków szwajcarskich (350 miliardów dolarów).

