Słaby dolar pomaga złotemu. Polska waluta umacnia się przez zamieszanie w USA

Środowy poranek upływa pod znakiem nieznacznego umocnienia złotego. Rodzimą walutę wspiera lekka poprawa nastrojów na rynkach globalnych i tracący od dwóch dni dolar. O godzinie 09:26 euro taniało o 0,7 gr i trzeba było za nie zapłacić 4,5270 zł, kurs USD/PLN spadał o 1,1 gr do 3,7270 zł, a CHF/PLN o 0,5 gr do 4,2020 zł.

Brak w kalendarzu ważnych publikacji makroekonomicznych, zarówno z kraju jak i ze świata sprawia, że uwaga rodzimego rynku walutowego będzie z jednej strony skoncentrowana na dzisiejszym zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta USA - największym politycznym wydarzeniu dnia. Z drugiej natomiast, i to będzie czynnik mający bezpośredni wpływ na notowania polskich par walutowych, na wahaniach eurodolara.

Kurs dolara. Koniec serii wzrostowej

Amerykański dolar, po trwającym 1,5 tygodnia umocnieniu, ponownie traci na wartości pod presją zasygnalizowanej przez Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen, wizji stymulowania gospodarki i dłuższego utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych. W efekcie kurs EUR/USD, który w poniedziałek wykonał zwrot ze strefy wsparcia powyżej 1,20 dolara, prawdopodobnie zakończył spadkową korektę i wrócił do testu wzrostowego.

Perspektywa powrotu EUR/USD do szczytów z początku roku (1,2349), będzie oznaczać dużą presję na spadek dolara w relacji do złotego do 3,65-3,67 zł i cofnięcie wspólnej waluty w okolice 4,50 zł.

Dla EUR/PLN poziom 4,50 zł obecnie stanowi granicę, poniżej której zejście wymagać będzie już pojawienia się nowych poważnych impulsów podażowych. Obecnie bowiem zejście niżej blokuje przeświadczenie, że kurs EUR/PLN poniżej 4,50 zł ponownie może uaktywnić NBP (i członków RPP) do działania w kierunku osłabienia złotego. Takimi silnymi propodażowymi impulsami mógłby być na przykład tandem w postaci zdecydowanie lepszych nastrojów na rynkach globalnych oraz publikowanych w czwartek i piątek zdecydowanie lepszych od prognoz danych z polskiej gospodarki (przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, sprzedaż detaliczna, produkcja budowlano-montażowa, inflacja PPI, koniunktura).

