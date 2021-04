Duże wzrosty spółek energetycznych. Inwestorzy reagują na słowa ministra Sasina

Z 7,45 zł do nawet 8,24 podskoczyły dziś akcje Polskiej Grupy Energetycznej. To wzrost o ponad 10 proc. Za akcje Tauronu w momencie otwarcia dzisiejszych notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych trzeba było zapłacić 3,02 zł, a obecnie są już po 3,14, co stanowi podwyżkę o ponad 7,5 proc. Wszystko to przy dużych obrotach na obu spółkach.

Jeden wywiad ministra

Wzmożenie handlu na spółkach energetycznych jest prawdopodobnie efektem kilku zdań, które w sobotę na antenie radia RMF FM wypowiedział Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Zapowiedział on, że w tym tygodniu do prac rządu trafi projekt restrukturyzacji przemysłu energetycznego. Jak poinformował „Puls Biznesu”, w nowej polityce rządu mają się znaleźć dwa kluczowe z punktu widzenia PGE i Tauronu zapisy. Chodzi o fakt dofinansowania kopalni, które rząd planuje wspierać jeszcze przez dwadzieścia lat, ale co ważniejsze, nie będzie to dłużej obciążać budżetów spółek energetycznych.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Zdjęcie kosztów utrzymania przemysłów węglowego ze spółek energetycznych może być efektem powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która zrzeszać będzie wszystkie spółki węglowe w rękach Skarby Państwa.

Prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych dotyczące wydzielenia aktywów wydobywczych i energetycznych pracujących w oparciu o węgiel do nowego podmiotu gospodarczego są na etapie „końcowych wyliczeń wszystkich skutków”, informował pod koniec marca wiceminister Artur Soboń.

