Imponujący debiut Pepco. Wczorajsze notowania zakończone z dwucyfrowym wzrostem

Cały dzień na zielono. Tak w największym skrócie wyglądało pierwsze osiem godzin Pepco na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena za jedną akcję podskoczyła o 5 zł.

Debiut Pepco

Wczorajszego ranka na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafiło 92,5 mln akcji Pepco, czyli spółki zarządzającej siecią popularnych dyskontów. W momencie debiutu akcje firmy wyceniano na 40 zł, co dawało szacowaną kapitalizację na poziomie 23 mld zł.

Szybko okazało się jednak, że spółka była niedoszacowana. Inwestorzy sprawili, że obroty na akcjach Pepco sięgnęły wczoraj 800 mln złotych, co ustawiło ją na pozycji lidera przed PKO BP, które zapowiedziało wczoraj przedłużenie kontraktu na sponsoring piłkarskiej Ekstraklasy.

Więcej niż banki

Spółka na otwarciu zyskała 5 proc., zaraz po południu było to już 10 proc., a na zamknięcie aż 12,5 proc. na plus. Jak zaznaczają eksperci, oznacza to, że kapitalizacja Pepco wyniosła 25,87 mld złotych, czyli więcej, niż dwa banki - ING Bank Śląski i Bank Pekao.

