Szaleństwo na giełdzie. Banki i Orlen liderami wzrostów. Niektóre spółki rosną o 8 proc.

O 9.00 ruszył handel na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie dość, że jest to pierwsze poweekendowe notowanie, to dodatkowo jest to początek handlu po wyborach parlamentarnych. Inwestorzy przed rozpoczęciem transakcji poznali wyniki badania late poll, które przeprowadziła pracownia Ipsos.

Wybory parlamentarne. Opozycja wygrywa

Wyniki late poll pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca należą do Lewicy (8,6 proc.) i do Konfederacji (6,4 proc.).

W takim układzie sił PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Nowa Lewica 30, a Konfederacja – 14. Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów, natomiast do większości konstytucyjnej – 307.

Giełda Papierów Wartościowy na zielono

Na Giełdzie w Warszawie widać duży optymizm. Inwestorzy wydają się bardzo zadowoleni napływającymi informacjami dotyczącymi wyników wyborów parlamentarnych w Polsce.

Na szczególną uwagę zasługują spółki skupione w indeksie WIG-20. Największe wzrosty notują banki. Pekao o 9.40 zyskiwał 8,14 proc. (na otwarciu było to ponad 10 proc.), PKO BP 6,83 proc., mBank 5,16 proc., Alior 3,04 proc., a Santander 2,04 proc.

Świetnie radzą sobie także Spółki Skarbu Państwa, które są zależne od wyniku wyborów do Sejmu i Senatu. Na szczycie zmian jest Orlen, który zyskuje aż 6,45 proc. (na otwarciu ten wzrost był jeszcze większy), Jastrzębska Spółka Węglowa podrożała o 3,9 proc., PZU wzrosło o 3,35 proc., a KGHM Polska Miedź o 1,79 proc. Będziemy na bieżąco śledzić zmiany na giełdzie w Warszawie.

