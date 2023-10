Emerytury i renty. KO, Trzecia Droga i Lewica mają swoje propozycje

Wybory parlamentarne, które odbyły się w niedzielę 15 października, były dużym wydarzeniem. O tym jak bardzo zmotywowały obywateli do działania, mówią m.in. sondaże dotyczące frekwencji przekraczającej 72 proc. To rekordowa liczba, która może napawać do dumy każdego z nas. Czego należy spodziewać się w kwestii emertur jeśli opozycja przejmie władze w kraju?

Opozycja ma duże szanse. Trwa liczenie głosów

Aktualnie trwa aktywne liczenie głosów po wczorajszych wyborach. Choć oficjalne wyniki prawdopodobnie poznamy dopiero jutro, to dziś wiele można powiedzieć w kwestii tego, kto będzie miał przewagę. Sondaże exit poll pokazują, że największe szanse na utworzenie rządu ma koalicja złożona z tak zwanej opozycji demokratycznej. Gdyby przewidywanie się potwierdziły, sytuacja wyglądałaby tak, że Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 200 mandatów, Koalicja Obywatelska – 163 mandaty, Trzecia Droga – 55 mandatów, Lewica – 30 mandatów, Konfederacja – 12 mandatów. To daje opozycji łącznie 248 mandatów. Sytuacja wciąż może ulec zmianie.

To obiecuje opozycja w kwestii emerytur

Przejęcie władzy przez opozycję może zwiastować spore zmiany na wielu płaszczyznach. Zauważymy m.in. realizację planu dotyczącego kredytu 0 proc. na pierwsze mieszkania, a także wiele reform w ogólnej sferze gospodarczej. Ważna jest też kwestia emerytur, na której skoncentrowaliśmy się tym razem.

Każda z partii ma nieco inny pogląd na temat tego, jak powinny wyglądać świadczenia emerytalne czy wiek pozwalający nam na pracę. Co do powiedzenia ma w tej sprawie KO, Lewica i Trzecia Droga? Te postulaty mogą stać się częścią planów wprowadzanych w życie.

Kwestie emerytalne według KO

Koalicja Obywatelska zapowiedziała obniżenie podatków dzięki, którym osoby zarabiające do 6000 zł brutto – również w ramach działalności gospodarczej – i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą musiały ich płacić wcale (mowa o dochodowych). Co ważne kwota wolna od podatku zostanie podniesiona z 30 tys. do 60 tys. zł w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

KO chce wprowadzić również drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc. Ważne jest też przywrócenie emerytom mundurowanym praw nabytych tzn. uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa.

Jeśli mowa o rentach zlikwidowana zostanie tzw. „pułapka rentowa”: osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować, nie tracąc renty.

Kwestie emerytalne według Lewicy

Lewica chwali swój program Bezpieczny Senior, z którego wynika, że znaczenie będą miały m.in. emerytury stażowe – „Umożliwimy wcześniejsze przejście na emeryturę pracownikom o bardzo długim stażu pracy. W wielu przypadkach osoby te – ze względu na negatywny wpływ wieloletniej ciężkiej pracy, zwykle fizycznej, na stan zdrowia – przez ostatnich kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego napotykają przeszkody w kontynuowaniu aktywności zawodowej, a jednocześnie nie spełniają kryteriów wymaganych do przyznania im renty z tytułu niezdolności do pracy” – podkreślają w swoich postulatach.

Ponadto ciekawą kwestią jest, że umowy cywilnoprawne też mają być wliczane do stażu emerytury. Jeśli mowa o waloryzacjach rent i emerytur – druga ma być możliwa stale we wrześniu w przypadku, gdy w pierwszej połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. Ważny jest też postulat „Nic, co dane, nie będzie odebrane – będzie waloryzowane” – który oznacza, że emeryci zachowają świadczenia wprowadzone po 2015 roku i zostaną wprowadzane ustawowe zasady ich corocznej waloryzacji.

Ważne będą również zmiany w kwestii rent wdowich – wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50% renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50% swojej emerytury. Taki sam wybór będą mogli podjąć wdowcy.

Kwestie emerytalne według Trzeciej Drogi

Trzecia droga zapewnia m.in. że nie zamierza likwidować 13. emerytury i ostrożnie zamierza podchodzić do podnoszenia wieku emerytalnego – mówi w tej kwestii stanowcze "nie". To, co przebija się dość mocno, to oczywiście kwestie waloryzacji, która ma zależeć od wielu czynników gospodarczych. Jak wielokrotnie zdradzał mediom Szymon Hołownia – „Nie będzie miejsca na rozdawnictwo”.

Czyje postulaty będą przeważać w najbliższym czasie? To się okaże, na ten moment wiadomo, że PiS nie będzie mogło już liczyć na przewagę w parlamencie, a plany opozycji będą miały duże szanse na wejście w życie.

