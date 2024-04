Dlaczego Polacy nie inwestują? Przyczyna jest prozaiczna

Stan wiedzy Polaków na temat giełdy oraz zasad, jakie panują na parkiecie, nie jest najlepszy – wynika z badania WIB i Fundacji GPW „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2024”. Jeden na czterech mieszkańców naszego kraju przyznaje otwarcie, że nie ma żadnej wiedzy o rynku kapitałowym. Aż 70 proc. badanych nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czym są akcje. Podobny odsetek (62 proc.) nie umie zdefiniować obligacji. Trzech na czterech mieszkańców Polski nie słyszało o opcjach, a czterech na pięciu o kontraktach terminowych czy ETF. Prawie wszyscy, bo aż 90 proc. ankietowanych, nie znają pojęcia certyfikatów inwestycyjnych.

– Zgodnie z badaniem „Poziom wiedzy finansowej Polaków” wiemy, że przed inwestowaniem przede wszystkim powstrzymuje nas strach przed ryzykiem i poniesieniem strat. Do tej pory, w poprzednich latach Polacy przede wszystkim wykazywali, że nie mają odpowiedniej wiedzy, żeby rozpocząć inwestowanie, tym razem mniej niż 50 proc. odpowiedziało, że ma niewystarczającą wiedzę w tym zakresie – mówi Alina Bączar, wiceprezeska zarządu Fundacji GPW.

Tegoroczna edycja badania nie zawierała wyłącznie pytań ankietowych. Pierwszy raz autorzy zdecydowali się na sprawdzenie w praktyce wiedzy badanych na temat giełdy. Przyjmując kryteria szkolne, trudno byłoby wystawić pozytywną ocenę, bowiem badani zdobywali średnio 3,33 pkt na 8 możliwych. 2 proc. nie udzieliło ani jednej prawidłowej odpowiedzi. Żaden z badanych nie zdobył maksymalnej liczby punktów. Autorzy przyznają, że najtrudniejszym zagadnieniem w sprawdzianie wiedzy była dywidenda. Badani są przekonani, że dywidendy uzyskują również z obligacji.

– Muszę przyznać, że zaskoczona byłam tym, że na osiem pytań na temat giełdy i rynku kapitałowego tak mała liczba osób udzielała poprawnych odpowiedzi. To wskazuje, że my mamy bardzo duże braki wiedzy finansowej – ocenia Alina Bączar. – Wiele było problemów właśnie z rozpoznawaniem instrumentów finansowych, z rozróżnieniem, czym różnią się akcje od obligacji. Wynika z tego, że potrzebujemy po prostu dowiedzieć się więcej. Nic dziwnego, że Polacy boją się ryzyka, boją się strat, skoro mają świadomość, że ich wiedza na ten temat nie jest najlepsza .

Problemem jest także wiele nieprawdziwych i obiegowych opinii, które sprawiają, że część potencjalnych inwestorów zniechęcona jest do giełdy już na starcie. Świadczy o tym chociażby fakt, że w teście nie wszyscy badani poprawnie określili prawdziwość stwierdzenia, że potrzeba co najmniej 2 tys. zł, by zacząć inwestować na giełdzie.

– Oczywiście to było stwierdzenie fałszywe, bo nie ma takiej bariery. Można rozpocząć inwestowanie równie dobrze od kilkuset złotych. Większość Polaków na to stać, żeby rozpocząć od takiej małej kwoty i po prostu uczyć się inwestowania. Nie ma tu więc wielkiej bariery środków – przypomina ekspertka.

Co istotne, z roku na rok wśród badanych maleje odsetek osób, które wskazują na potrzebę pogłębiania swojej wiedzy ekonomicznej w różnych obszarach. W przypadku inwestowania odsetek deklaracji o niedoborach w wiedzy zmalał o 13 pp. w porównaniu do 2023 roku. Jednocześnie badani przyznają, że poprawa poziomu wiedzy finansowej może się przyczynić do lepszych efektów w oszczędzaniu (39 proc.), a według ponad 1/3 – do lepszego gospodarowania budżetem.

– Możemy to zmienić oczywiście na wiele sposobów, ale myślę, że najbardziej właściwym sposobem jest edukacja. Trzeba przede wszystkim się uczyć, poznawać instrumenty giełdowe. Zgodnie z badaniem Polacy wykazali, że większość z nich wie, czym są akcje, czym są obligacje. Niektórzy co prawda mówili, że słyszeli, ale nie wiedzą dokładnie, czym są – mówi wiceprezeska zarządu Fundacji GPW .

Czytaj też:

Polska Strefa Inwestycji wciąż najbardziej skutecznym narzędziem rozwoju przedsiębiorstwCzytaj też:

Ceny złota biją rekordy. Co dalej?