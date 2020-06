Obniżone stawki VAT. Jest nowe rozporządzenie ministra finansów

Czego dotyczy rozporządzenie w sprawie VAT?

Projekt rozporządzenia ministra finansów zmienia rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT i zmienia warunki stosowania obniżonych stawek.

Przeniesienie tabel do ustawy

Tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5 proc. i 8 proc. zostały przeniesione z rozporządzenia do poprawionej ustawy o VAT. Wymusiła to ostatnia nowelizacja ustawy o VAT oraz zmiana w załącznikach nr 3 i 10 do niej.

Jakie jest uzasadnienie zmian?

„Celem tego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 poz. 527, 715 i 736) do nowej matrycy stawek VAT” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Co by się stało, gdyby nie rozporządzenie?

Gdyby nie korekta, to od 1 lipca 2020 r. niektóre przepisy rozporządzenia dublowałyby się z przepisami ustawy o VAT. Nowelizacja rozporządzenia i uchylenie jego zbędnych przepisów jest konieczna.

Od kiedy obowiązują nowe stawki VAT?

Nowe przepisy dotyczące VAT miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 roku, ale ten termin przesunięto na 1 lipca 2020 roku. Wcześniej obniżone stawki VAT zaczęły obowiązywać 1 listopada 2019 roku – dla e-booków i prasy elektronicznej.

Kiedy wejdzie w życie rozporządzenie?

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku.

