Szczepionki na koronawirusa bez VAT. Jest decyzja UE

Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o czasowym zniesieniu podatku VAT od szczepionek i testów na koronawirusa. Ma to na celu obniżenie ich cen, a w związku z tym takie zwiększenie dostępności. Wszystko w celu skuteczniejszego zwalczania pandemii COVID-19.

Szczepionka bez VAT

Zwolnienie z podatku VAT dotyczy tylko szczepionek na COVID-19, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub państwa członkowskie. Nie będzie na początku dotyczyło więc wszystkich preparatów dostępnych na rynku. Podobne warunki dotyczą zestawów służących do testowania na obecność koronawirusa. Regulacje są jednak tylko tymczasowe. Mają obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do odpowiedzialności za potencjalne skutki uboczne szczepień.

– Jeszcze nie ma w dokumencie dywagacji prawniczych, bo to jest zagadnienie bardzo kompleksowe. Umowa ceduje na państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną. To znaczy, że Skarb Państwa i tak jest gwarantem odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie. Nie wymaga to na tym etapie żadnego dodatkowego uregulowania – powiedział.

