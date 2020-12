Klienci Google’a rozliczą się w Polsce, a VAT i CIT trafią do polskiego budżetu

O sprawie pisze „Puls Biznesu”. Dotychczas rozliczenia za usługi Google’a (np. Google Cloud) świadczone w Polsce miały miejsce w Irlandii, przez Google Ireland Ltd. Teraz zostaną one przeniesione do Google Cloud Poland Sp. z o.o.

Spółka została zarejestrowana w maju 2020 roku. Google nie informuje, kiedy nowa firma zacznie rozliczać w Polsce polskich usługobiorców, jednak poinformowała już o tym mailem.

Z informacji periodyku wynika, że formy płatności, ceny i waluta rozliczeniowa pozostaną takie same. Jednak „faktury i zestawienia operacji będą wystawiane przez Google Cloud Poland Sp. z o.o. oraz będą zawierały jej adres i identyfikator podatkowy, a także nowe informacje o płatności (lokalne konto bankowe i właściciela konta). Podatek VAT (w PLN) będzie oddzielną pozycją dodawaną przez Google Cloud Poland Sp. z o.o. Ta sama spółka będzie odprowadzać podatek VAT w wysokości równej standardowej lokalnej stawce (obecnie 23 proc.)”.

Podatki w Polsce. Tylko jak wysokie?

Google Cloud Poland weźmie też na siebie prawa i obowiązki Google’a, które dotyczą usług chmurowych (w tym Google Cloud Platform, GCP Marketplace, Firebase, Google Workspace, Chrome – pomoc i licencja dla firm, Transfer Appliance i Cloud Search).

„Puls Biznesu” cytuje Ireneusza Piecucha, partnera w kancelarii prawnej DGTL: – Obecnie usługi Google Cloud są świadczone przez spółkę Google’a zarejestrowaną w Irlandii. Google Cloud Poland będzie zobligowane do płacenia podatków – zarówno VAT, jak i CIT – w Polsce. Przypomnijmy, że wg Ministerstwa Finansów spółka Google Poland zapłaciła w Polsce 13,6 mln zł CIT za 2019 rok.

Czytaj też:

Dlaczego warto zainwestować w pozycjonowanie stron?