Warszawa wspiera restauratorów. Miasto zawiesza spłatę koncesji na alkohol

Branża gastronomiczna jest jedną z trzech, które nadal nie mogą funkcjonować ze względu na obostrzenia. Wielu restauratorów już decydowało się zamknąć swoje lokale, część jeszcze walczy, ale musi się zmagać z regulowaniem stałych opłat, mimo braku przychodów. Chodzi nie tylko o czynsz za wynajem powierzchni, ale także, chociażby opłatę za koncesję na sprzedaż alkoholu. W tej drugiej sprawie decyzję podjęła dziś Rada Warszawy.

„Rada Warszawy przyjęła projekt uchwały zwalniającej przedsiębiorców z drugiej raty za koncesję na alkohol. To kolejna forma pomocy dla lokalnych firm w ramach pakietu #WarszawaWspiera. Ta jest szczególnie ważna, bo gastronomia to jedna z branż najbardziej dotkniętych epidemią” – napisała na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

O jakie ulgi chodzi?

Opłata za koncesje na stałą sprzedaż alkoholu zależna jest od rocznych przychodów z tego tytułu, jakie osiąga dany restaurator oraz od rodzaju alkoholu, jaki obejmuje pozwolenie. Łatwo więc przewidzieć, ze wysokość opłaty może się wahać ze względu na renomę restauracji i obowiązujące w niej ceny.

Stała opłata obowiązuje przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Wynosi ona 525 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa. Tyle samo za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa). Trzecia stawka to 2100 zł. Naliczana jest za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Kolejne opłaty naliczane są po pierwszym roku prowadzenia działalności i wynoszą:



1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł



1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5 do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł



2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł



Czytaj też:

Po połowinkach w Sopocie kluby z Monciaka stracą koncesję na alkohol?