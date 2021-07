Wynajmujesz mieszkanie? Nie wrzucisz już wydatków na remont „w koszty”

Od 2022 roku najem prywatny nie będzie mógł być już rozliczany na zasadach ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową. Rozliczenie będzie możliwe wyłącznie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a ten sposób nie uwzględnia amortyzacji kosztów. To jedna z zaprezentowanych wczoraj przez ministra finansów zmian w podatkach.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że przemawia za tym konieczność "urealnienia dochodu z wynajmu mieszkań".

– Obecnie kupowanie mieszkań pod wynajem jest bardzo dobrą lokatą kapitału, co w naturalny sposób winduje ceny nieruchomości. Od dochodu z najmu można się rozliczać na skali podatkowej lub ryczałcie. Mniej zaradni wybierają ryczałt, a sprytni – zasady ogólne, ponieważ wykorzystując przepisy o amortyzacji można w ogóle nie płacić podatku od wynajmowania mieszkania – powiedział.

Dodał, że wiele krajów UE w ogóle nie dopuszcza amortyzacji w przypadku nieruchomości, bo co do zasady ich wartość rośnie, a nie maleje.

– Dlatego od przyszłego roku rozliczanie najmu prywatnego mieszkań będzie wyłączone ze skali podatkowej, będzie możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. To da nam jednakowe zasady dla każdego i bardzo umiarkowany i prosty w rozliczeniu podatek od najmu – wyjaśniał Sarnowski.

Ryczałt a rozliczenia na zasadach ogólnych – najważniejsze różnice

Stawka ryczałtu dla przychodów z tytułu najmu mieszkania pozostanie na obecnym poziomie i będzie wynosił 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. Jest więc niższa niż stawka przy zasadach ogólnych (17 proc. do kwoty ok. 85,5 tys., a powyżej niej 32 proc.; po zmianach niższa stawka do 120 tys., a wyższa będzie też kwota wolna od podatku).

Wielu osobom rozliczanie się na zasadach ogólnych przynosiło jednak korzyści, gdyż korzystali z odpisów amortyzacyjnych i „wrzucali w koszty” np. wydatki na remont. Dzięki temu obniżali wysokość zobowiązania. Ryczałt uniemożliwia amortyzowanie kosztów – podatek jest naliczany od pełnej kwoty przychodu.

