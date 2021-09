„Antyrozwojowy system podatkowy”. Programiści ostrzegają przed Polskim Ładem

Już dziś firmom IT trudniej zachęcić do pracy specjalistów np. z Białorusi (a z tego kraju pochodzi wielu pracujących u nas programistów i specjalistów z branż pokrewnych), gdyż kilka innych krajów europejskich kusi ich bardziej atrakcyjnymi ulgami podatkowymi. Podniesienie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców -a lwia część speców z IT pracuje w formule B2B – dodatkowo to utrudni.

„Rzeczpospolita” informuje, że trzy duże stowarzyszenia, zrzeszające największych graczy na rodzimym rynku IT, skierowały do resortu finansów pismo, w którym negatywnie opiniują projekty nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.

Branża miała nadzieję na rozwiązania migracyjne

Doceniają wprawdzie pewne jego rozwiązania nieznane do tej pory w polskich przepisach, np. ulga na robotyzację czy ulga na produkcję próbną nowego produktu i wprowadzenie go na rynek, ale ryzyko przewyższa potencjalne korzyści.

– W branży liczono na rychłe rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom w łatwiejszy sposób zatrudniać cudzoziemców. O potencjalnym włączeniu w ramy Polskiego Ładu nowych rozwiązań migracyjnych mówił w kwietniu ówczesny wicepremier Jarosław Gowin. W końcowym tekście programu nie ma jednak takich zapisów. Cierpi na tym szereg branż, w tym IT – zauważyła Valeria Jeleńska, prezes JP Business Law Firm.

Wiele wskazuje na to, że rząd odstąpi od pierwotnego pomysłu, którym była 9-proc. składka zdrowotna. Kilka dni temu pisaliśmy, że maksymalnie ma ona wynieść 4,9 proc., zaś dla ryczałtowców mają być przewidziane trzy stawki. To ustępstwo, na które zgodził się rząd w toku konsultacji z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, która wypowiada się m.in. w imieniu wiodących firm IT, wyraził jednak zdanie, że trudno ufać nowym propozycjom podatkowym, ponieważ powstają w ekspresowym tempie i są niedopracowane. – Konsekwencją legislacyjnej gorączki będzie dalsza degradacja archaicznego i antyrozwojowego systemu podatkowego – powiedział.

Czytaj też:

Polski Ład. Rząd zmienia narrację w sprawie składki zdrowotnej. Będzie niższa