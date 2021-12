Müller o zerowym VAT na żywność i paliwa: Nie prosimy KE nawet o złotówkę na ten cel

Polska czeka na zgodę Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia podatku VAT na żywność i paliwa. Premiera Mateusz Morawiecki przebywa obecnie w Brukseli, gdzie odbył szereg spotkań w tej sprawie. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że wszystko to, co mogło zostać zrobione po stronie rządu, jest już ogłoszone.

– Pamiętajmy, że Polska podjęła już decyzję na poziomie krajowym, tak bardzo, jak to tylko jest możliwe. Dzięki temu od 20 grudnia zmniejszy się m.in. cena paliwa – powiedział.

Zerowy VAT. Polska czeka na zgodę Komisji Europejskiej

Aby rząd mógł dokonać kolejnych zmian, potrzebny jest szereg zgód na szczeblu unijnym. Rzecznik rządu powiedział, że Polska złożyła w tej sprawie formalne wnioski.

– Jest jednak część regulacji unijnych, które nie pozwalają na obniżenie VAT na paliwo z 23 do 8 proc. Wczoraj premier Morawiecki rozmawiał z panią przewodniczącą Ursulą von der Leyen. Był to temat rozmów zarówno bezpośrednich, jak i rozmów z innymi premierami. Formalne wnioski w tej sprawie zostały złożone. Tak szybko, jak dostaniemy zgodę w tej sprawie, zmniejszymy do zera proc. VAT na paliwa i żywność – poinformował Piotr Müller.

Zerowy VAT sfinansuje Skarb Państwa

Rzecznik rządu przypomniał także, że Polska zwróciła się do Komisji Europejskie wyłącznie na zgody na obniżenie podatku VAT, a nie o finansowanie na ten cel. Piotr Müller powiedział, że całkowity koszt tych zmian poniesie Skarb Państwa.

– Jesteśmy gotowi na to, aby z polskiego budżetu sfinansować te obniżki. To nie jest tak, że my prosimy KE o chociaż złotówkę na ten cel. My zwracamy się o zgodę na obniżenie podatku. Widać w kuluarach, że również inne kraje czują taką potrzebę. Niektóre podejmują już środki, które mogą zostać uznane przez KE za nielegalne – powiedział.

