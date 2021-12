Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami KE o obniżce VAT-u. „To będzie znaczący impuls antyinflacyjny”

Inflacja w listopadzie wyniosła nie 7,7, jak wstępnie zapowiadano, a 7,8 proc. – poinformował wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to jeszcze wyższe wydatki polskich rodzin. Rząd szykuje tarczę antyinflacyjną, ale część jej rozwiązań uzależniona jest od zgody Komisji Europejskiej. Do Brukseli poleciał premier Mateusz Morawiecki.

– Skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23 na 8 proc. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw. Pierwsza obniżka będzie już widoczna za kilkanaście dni, bo zadziałaliśmy natychmiast. W innym obszarze jesteśmy niestety skrępowani przepisami europejskimi – powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Zerowy VAT na żywność i paliwo. Morawiecki rozmawia z von der Leyen

Podczas wizyty w Brukseli szef rządu rozmawiał o kwestiach vatowskich m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i komisarzem ds. gospodarki.

– Rozmawiałem na ten temat z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen i komisarzem odpowiedzialnym za gospodarkę Paolo Gentilionim, czy jednak Komisja Europejska nie dałaby się przekonać do tego, że trzeba umożliwić obniżkę VAT-u na paliwa. Wtedy natychmiast wprowadzimy obniżkę na sześć miesięcy. To będzie znaczący impuls antyinflacyjny. Robimy wszystko, żeby to było możliwe – zapewnił szef rządu.

Premier powiedział także, że drugim tematem rozmów dotyczących podatku VAT, była żywność. – Rozmawiałem także o obniżce VAT-u na żywności i tutaj też jestem umiarkowanym optymistą – przekazał dziennikarzom. Rząd już od dłuższego czasu mówi o swoim pomyśle obniżenia VAT-u na produkty spożywcze, ale do tej pory przypominał, że tego typu decyzje są częściowo zależne od Komisji Europejskiej.

