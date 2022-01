Osoby, które dostały niższe pensje, mają „jak najszybciej” dostać wyrównanie. Minister podpisał rozporządzenie

Po wejściu w życie podatkowych zmian w ramach „Polskiego ładu” rząd przekonywał, że skorzysta z nich miliony Polaków i Polek, a dla sporej części z nich będą co najwyżej neutralne. Wejście w życie nowych przepisów 1 stycznia 2022 roku zweryfikowało jednak te obietnice. Tuż po nowym roku okazało się, że część pracowników, między innymi nauczyciele i policjanci, dostali niższe wynagrodzenia. Rząd twierdził, że mogło być to wywołane błędami księgowych, ale potem przepraszał. Obóz władzy musiał zareagować na chaos, który wywołały m.in. naliczanie zaliczek na podatek dochodowy (sprawa PIT-2) czy kwestie związane ze stosowaniem ulgi dla klasy średniej.

Zmiana w "Polskim ładzie". Jest rozporządzenie

W piątek wieczorem Ministerstwo Finansów poinformowało, że szef resortu Tadeusz Kościńki podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek. Zostało już ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. „Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie mieli mniejszej pensji „na rękę”, niż te wynikające z założeń programu. Chcemy, by osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, jak najszybciej dostały wyrównanie wypłaty pensji” – napisano w komunikacie na stronie internetowej resortu.

Zmiany dla nauczycieli akademickich i emerytów

Ministerstwo poinformowało też, że wprowadzone zostaną rozwiązania, które spowoduje, że „nauczyciele akademiccy, którzy mają inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymali zwrot nadpłaconych zaliczek, oraz aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym”. „Oznacza to, że zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a Ci zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą” – wyjaśniło ministerstwo. Ponadto przekazano, że zostanie wdrożone rozwiązanie, dzięki któremu „w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą od 4 920 do 12 800 zł brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni lub będzie nawet mniejsze”.

Rząd zorientował się też, że konieczne są intensywniejsze działania informacyjne w obszarze części podatkowej „Polskiego ładu”. W związku z tym od poniedziałku wzmocniona ma być infolinia, pod którą można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w podatkach.

