Tarcza antyinflacyjna 2.0. Rząd walczy z wysokimi cenami gazu i prądu

Tarcza antyinflacyjna 2.0. zaprezentowana przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o obniżce VAT-u na żywność, paliwo, nawozy, ale także gaz i energię elektryczną. Od 1 lutego zostaną wprowadzone zmiany, które mają wpłynąć na obniżenie rachunków.

– Inflacja jest zjawiskiem, które zostało spowodowane zjawiskami zewnętrznymi, ale to my odczuwamy jej efekty. Widziałem opracowanie, które mówi, że 80 proc. wpływu na ceny mają czynniki energetyczne, czyli rosyjskie manipulacje gazowe i nieodpowiedzialna, dogmatyczna polityka Unii Europejskiej. Trzecią przyczyną jest wychodzenie z pandemii, czyli przyspieszone odtwarzanie łańcuchów dostaw – tłumaczył premier Mateusz Morawiecki.

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Zerowy VAT na gaz

Jednym z zaprezentowanych elementów tarczy antyinflacyjnej 2.0. jest obniżka podatku VAT na gaz do 0 proc. Premier zaznaczył, że galopujące ceny tego surowca są wynikiem działania Rosji i Gazpromu.

– Całkowicie znosimy podatek VAT na gaz. Ceny gazu to skutek wielkich błędów naszych poprzedników. Mimo tego podwyżki rachunków za gaz są bardzo wysokie przez działania Rosji. Dlatego długo omawialiśmy politykę obniżania cen gazu dla odbiorców indywidualnych, nawet jeśli są oni częścią wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych – powiedział.

Rachunki za prąd bez zmian

Rząd postanowił także przedłużyć o cztery miesiące obniżoną stawkę podatku VAT na energię elektryczną. – Na kolejne cztery miesiące obniżamy też VAT na prąd do 5 proc. oraz VAT na ogrzewanie domów z kaloryferów także do 5 proc. Zeszliśmy w tych wypadkach ze stawki 23 proc. Wszystkie te obniżki mogą kosztować łącznie od 15 do 20 miliardów złotych – powiedział premier.

Tarcza antyinflacyjna 2.0. VAT na żywność obniżony do 0 proc.