Ostatnia szansa na rozliczenie PIT za 2021 rok. Co się stanie, jeżeli nie zdążysz tego zrobić?

Rozliczenie PIT to coroczny rytuał każdego pracownika. Zawsze do końca kwietnia musieliśmy „wyspowiadać się” fiskusowi z tego, ile udało nam się zarobić podczas minionego roku. W 2022 roku na złożenie deklaracji mamy nieco więcej czasu, ale on również właśnie się kończy.

Do kiedy rozliczenie PIT za 2021 rok?

15 lutego Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę Twój e-PIT, dzięki której miliony Polaków mogą wygodnie i bez wychodzenia rozliczyć PIT za 2021 rok. Będzie to ważne szczególnie teraz, kiedy do końca ostatecznego terminu złożenia PIT zostało tylko kilka dni.

Zgodnie z prawem czas na rozliczenie PIT za poprzedni rok upływa zawsze 30 kwietnia. 2022 rok jest jednak wyjątkowy, ponieważ ostatni dzień kwietnia przypada w sobotę. Właśnie dlatego podatnicy czekający do ostatniej chwili będą mogli rozliczyć się jeszcze w poniedziałek 2 maja.

Co się stanie jeżeli nie zdążymy wypełnić dokumentów do 2 maja? I tak zostaniemy rozliczeni. Dzięki powstaniu systemu Twój e-PIT każdy podatnik może rozliczyć się samodzielnie lub poczekać do końca terminu, żeby system zrobił to za niego automatycznie. Nawet jeżeli chcemy automatycznego rozliczenia, warto wcześniej zalogować się do systemu, aby sprawdzić, czy aby nie musimy dopłacić do podatku.

Czytaj też:

Tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Jest ulga, która przysługuje niemal wszystkim

Podatki.gov.pl i co dalej? Sprawdź jak rozliczyć PIT krok po kroku

Za pomocą internetowego systemu mogą rozliczyć się podatnicy składający zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Cały proces jest bardzo prosty i wielu osobom zajmie mniej niż 5 minut.

Po pierwsze musisz wejść na stronę podatki.gov.pl, a następnie kliknąć okienko „Dowiedz się więcej” pod nagłówkiem „Twój e-PIT czeka na ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy” widocznym na samej górze strony. Następnie kliknij duże niebieskie pole z napisem „e-Urząd Skarbowy – zaloguj się”.

Na tym etapie masz możliwość zalagowania się do systemu korzystając z jednego z trzech sposobów:

dzięki profilowi zaufanemu, bankowości elektronicznej lub e-dowodowi

aplikacji mObywatel

podając PESEL lub NIP wraz z kwotą przychodów

Następnie zobaczysz swój wstępnie rozliczony PIT. W prawym dolnym rogu widoczna jest kwota ewentualnego zwrotu (liczba koloru zielonego) lub dopłaty do podatku (liczba koloru czerwonego). Teraz możesz również dodawać przysługujące ci ulgi, podać numer KRS OPP, którą chcesz wesprzeć. Masz prawo również odrzucić deklarację. Wówczas będziesz musiał dokonać samodzielnego rozliczenia. Na tym etapie możesz także zdecydować, że chcesz rozliczyć się ze współmałżonkiem.

Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, możesz zaakceptować deklarację i elektronicznie złożyć ją w urzędzie. I gotowe. Pozostało ci już tylko czekać na zwrot lub pobrać dane potrzebne do uiszczenia dopłaty do podatku.

Czytaj też:

Rząd naprawia Polski Ład. Morawiecki: Likwidujemy słusznie krytykowaną ulgę dla klasy średniej