Tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Jest ulga, która przysługuje niemal wszystkim

Tydzień – dokładnie tyle czasu mamy jeszcze na rozliczenie się z fiskusem. Nie wszyscy wiedzą, że wśród ulg z których można skorzystać, jest również ulga internetowa. Jej potencjalnym beneficjentem może być każdy, kto poniósł w ostatnim roku koszty związane z użytkowaniem sieci, a zatem zdecydowana większość Polaków. Jak pokazują niedawne dane GUS, dostęp do sieci ma obecnie prawie 87 proc. polskich gospodarstw domowych.

Aby skorzystać z ulgi internetowej trzeba posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na użytkowanie internetu. Muszą na nich widnieć: dane identyfikujące kupującego, dane sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwota zapłaty. Dokumentem tym nie musi być wyłącznie faktura, a np. umowa, w której wyszczególnione są świadczone usługi.

W kwestii usług istotne jest, by z przedstawionego dokumentu jasno wynikało, że poniesione wydatki dotyczą korzystania z sieci. Jest to istotne, gdyż wielu podatników opłaca jednocześnie np. internet i telefon, czy internet i telewizję. Organy skarbowe nie zaakceptują np. faktury na której zostanie wykazana kwota za korzystanie z abonamentu na telefon, gdy w ramach tego abonamentu jest również pakiet internetowy.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Ulga tylko w dwóch następujących po sobie latach

Co istotne, by skorzystać z ulgi na internet, należy uczynić to w dwóch następujących kolejno po sobie latach. W praktyce oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać osoby, które jeszcze nigdy tego nie zrobiły, bądź ci, którzy skorzystali z niej w zeszłym roku. W pierwszym przypadku odliczenie ulgi będzie możliwe w tym, jak również w 2023 roku, zaś w drugim przypadku odliczenie będzie możliwe w tym roku po raz ostatni. Jeśli zatem ktoś skorzystał z ulgi np. 10 lat temu, to teraz nie będzie miał takiej możliwości.

Jak podaje serwis podatki.gov.pl odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł, w przypadku małżeństw (jeśli na rachunkach widnieją dane obojga małżonków) kwota ta jest dwukrotnie wyższa.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Nie zwlekaj! Twój e-PIT czeka w e-Urzędzie Skarbowym