Więcej zarabiasz, więcej oddajesz. Od jakich zarobków 32 proc. podatku?

To oczywiste, że lepiej jest zarabiać rocznie 130 tys. zł niż 75 tys. zł, ale wyższe zarobki to nie tylko lepsze życie, ale i wyższe podatki. Obecnie zarabiający do 120 tys. zł brutto rocznie są opodatkowani stawką 12 proc., a powyżej tego progu obowiązuje już stawka 32 proc.

Coraz więcej Polaków płaci 32 proc. podatku od nadwyżki

Jako społeczeństwo zarabiamy coraz więcej, tak więc wynagrodzenia przekraczające 10 tys. zł brutto nie są już czymś zarezerwowanym dla jakiejś śmietanki finansowe. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie InFakt zauważył w rozmowie z Business Insiderem, że liczba Polaków objętych stawką 32 proc. może się w ciągu najbliższych czterech lat podwoić. „To oznacza, że nawet kilkaset tysięcy osób system automatycznie wrzuci do worka z etykietą »bogaci« i pobierze od nich wyższą stawkę PIT” – wyjaśnił ekspert.

Aby nie zostać objętym wyższym podatkiem, należy zarabiać nie więcej niż 11,87 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty dostaniemy mniej na rękę, bo automatycznie zastosowanie znajdzie wyższa stawka. Dobra wiadomość jest taka, że wyższy podatek (drugi próg podatkowy) obejmuje tylko nadwyżkę powyżej 120 tys. zł brutto. Nie jest tak, że zarabiający rocznie 100 tys. zł płaci podatek według stawki 12 proc. a przy przekroczeniu kwoty 120 tys. zł brutto całe wynagrodzenie jest objęte wyższą stawką. Do 120 tys. zł brutto nadal odciągane jest 12 proc., a wszystko co powyżej – już 32 proc.

To właśni drugi próg podatkowy powoduje, że jesienią wielu dobrze zarabiających ze zdziwieniem zauważa, że ich wpływ na konto jest niższy niż we wcześniejszym miesiącu. Rzecz jasna, prezes zarabiający 150 tys. zł miesięcznie wpadnie z drugi próg już w styczniu, ale to jednak dość rzadkie sytuacje. Z reguły telefony do działów kadr z pytaniem o to, gdzie podziała się część wynagrodzenia, zaczynają się jesienią. Firmy nie mają obowiązku informować pracowników o tym, że przekroczyli próg, więc sami zainteresowani widzą to dopiero na wyciągu z konta.

Czy można uniknąć opodatkowania stawką 32 proc?

Aby uniknąć opodatkowania 32% stawką podatku, pracownik może złożyć stosowne oświadczenie o rozliczaniu się wspólnie z małżonką/małżonkiem. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy druga osoba nie przekracza pierwszego progu podatkowego oraz po spełnieniu innych kryteriów, takich jak pozostawanie w związku małżeńskim oraz posiadanie wspólności majątkowej.

Podsumowując:

Pierwszy próg podatkowy obowiązuje do kwoty 120 tysięcy zł. Takie zarobki opodatkowane są stawką 12 proc. Drugi próg podatkowy dotyczy dochodów powyżej 120 tysięcy zł. Od nadwyżki należy obliczyć podatek według stawki 32 proc.

Przy wynagrodzeniu przekraczającym 12 tysięcy brutto miesięcznie trzeba się liczyć z tym, że w październiku przekroczy się drugi próg podatkowy.

