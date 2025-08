Rekordowy podatek od psa. Tyle możesz zapłacić niedługo

W 2026 roku właściciele psów muszą przygotować się na wyższe opłaty. Choć podatek od psa nie obowiązuje w całej Polsce, wiele gmin decyduje się na jego wprowadzenie. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, maksymalna stawka tej opłaty wyniesie 186,28 zł rocznie za jednego psa. To wzrost względem 2025 roku, gdy limit wynosił 178,26 zł.

Podatek od psa

Opłata od posiadania psa jest daniną lokalną, którą gminy mogą, ale nie muszą wprowadzać. Obowiązek jej uiszczenia spoczywa wyłącznie na mieszkańcach tych miejscowości, w których rada gminy przyjęła stosowną uchwałę. Wysokość opłaty i termin jej płatności są ustalane lokalnie.

Niektóre osoby są zwolnione z tej opłaty z mocy ustawy. Dotyczy to m.in. osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (za jednego psa), właścicieli psów asystujących, seniorów powyżej 65 lat samotnie prowadzących gospodarstwo (za jednego psa), rolników płacących podatek rolny (za dwa psy) oraz przedstawicieli dyplomatycznych i ich rodzin. Dodatkowo, gminy mogą przyznać lokalne ulgi i zwolnienia, np. dla właścicieli psów adoptowanych ze schronisk, zaczipowanych, wysterylizowanych lub młodszych niż 8 miesięcy.

W wielu miejscowościach opłata ta wciąż obowiązuje. Przykładowo: w Sopocie wynosi 66 zł i trzeba ją uiścić do 15 czerwca, w Krakowie opłata to 36 zł (do 31 maja), w Giżycku – 44 zł (również do 31 maja), a w Świnoujściu – 48 zł. Niektóre gminy oferują zniżki za sterylizację, adopcję lub zamieszkanie w domu jednorodzinnym.

Kto jest zwolniony?

Z kolei wiele dużych miast zrezygnowało z pobierania tej opłaty. W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Kaliszu, Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pile podatku się nie płaci. Głównym powodem są wysokie koszty egzekucji w stosunku do uzyskiwanych wpływów oraz brak skutecznych narzędzi do ewidencji czworonogów.

W gminach, gdzie opłata obowiązuje, można ją uregulować przelewem na konto urzędu, w kasie lub u inkasenta. W przypadku uchylania się od zapłaty, możliwe są działania komornicze. W określonych przypadkach – np. po adopcji psa ze schroniska – dług może zostać umorzony, co potwierdza orzeczenie NSA z 2012 roku.

Zanim zdecydujesz się na psa lub jeśli już go masz, sprawdź, czy Twoja gmina wymaga tej opłaty i czy przysługują Ci zwolnienia.

