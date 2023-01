Zielony rollercoaster Bitcoina. Wzrosty kryptowalut niestabilne

Inwestorzy na dobre przyjęli postawę byka, co widać jak na dłoni po dalszych wzrostach na rynku kryptowalutowym. Wcale nie oznacza to jednak stabilności kursu Bitcoina. Ten zachowuje się bowiem jak kolejka górska, szybko wspinając się, by zaraz znowu opaść.

Kurs Bitcoina stabilnie powyżej 21 000 dolarów

Ledwo co opisaliśmy weekendowe poczynania Bitcoina (BTC), a rynek już dokonał paru korekt. Najważniejszym wnioskiem jest to, że wartość tokena nadal się umacnia. W tydzień kryptowaluta zyskała powyżej 22 proc. a w 24h – 1,7 proc. Także ważny jest fakt, że BTC na stałe usadowiło się powyżej psychologicznej granicy 21 tys. dolarów.

Poniedziałek był szczególnym dniem dla inwestorów. Ok. 2:00 kryptowaluta przekroczyła 21 tys. dolarów i ok. 3:35 nad ranem ustanowiła szczyt na poziomie 21 284 dolarów. Potem nastąpiło tąpnięcie BTC i już o 10:00 powstał niż na poziomie 20 760 dolarów.

Nie był to jednak koniec atrakcji, bo po godzinie 16:20 rozpoczął się drugi poniedziałkowy rajd. Bitcoin nadrobił stratę do poziomu 21 tys. dolarów, potem 21,1 tys. dolarów i piął się aż do kolejnej kwoty maksymalnej 21 344 dolarów, ustanowionej ok. 21:35.

Noc z poniedziałku na wtorek była dużo mniej pomyślna, bo pod znakiem spadków. W dalszym ciągu najniższą wartością było 21 014 dolarów. Oznacza to, że inwestorzy na dobre przyjęli psychologiczną granicę 21 tys. dolarów za standard i teraz nie chcą przekraczać jej w dół.

W chwili pisania tych słów ok. 9:00 kurs BTC wynosi 21 126 tys. dolarów.

Ethereum kontynuuje wzrosty

Ethereum (ETH) również podąża w ślad za swoim kryptowalutowym starszym bratem. Tu zysk tygodniowy wynosi już powyżej 18 procent. Od weekendu kryptowaluta mocno trzyma się powyżej granicy 1 500 dolarów.

Dobowy niż wystąpił w poniedziałek ok. 16:15 i wyniósł 1 534 dolary. Potem odbył się rajd w górę, aż do poziomu minimalnie poniżej 1 594 dolarów. W nocy obserwowaliśmy miarowe spadki do 1 553 około 2:25 nad ranem. Obecnie kurs ETH ok. 9:05 to 1 564 dolary.

