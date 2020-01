Hasbro sfinalizowało przejęcie eOne, czyli m.in. wytwórni Death Row Records

Kiedy Suge Knight, The D.O.C. oraz Dr. Dre w 1991 roku zakładali wytwórnię Death Row Records, w żadnym razie nie mogli przewidzieć takiego obrotu spraw. Przez blisko 30 lat ich firma uczyniła ich milionerami, stała się synonimem dla rapu z West Coast, zbankrutowała i kilka razy zmieniła właścicieli, by w końcu trafić pod strzechy Hasbro, giganta w branży produkcji zabawek. Firma, która wydawała albumy Snoop Dogga, Nate Dogga i Dogg Pounda, a nawet przez krótki okres Tupaca Shakura, należy więc teraz do koncernu produkującego G.I. Joe, Action Mana, My Little Pony, Play-Doh czy Furby'ego.

Umowa o przejęciu Entertainment One – spółki jako ostatniej posiadającej prawa do Death Row Labels – podpisana została już w sierpniu 2019 roku. Głównym celem były oczywiście inne posiadane przez eOne marki: Świnka Peppa i Pidżamersi (PJ Masks). Pełny katalog był jednak o wiele większy, a zakup wszystkich własności Entertainment One kosztował w sumie 3,8 miliarda dolarów. Zakończenie tego skomplikowanego procesu ogłoszono 30 grudnia.

