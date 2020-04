Do szpitali trafi płyn do dezynfekcji od „Belvedere”

To już drugi producent prestiżowej wódki, który dzieli się zapasami alkoholu. Wyborowa Pernod Ricard, producent „Wyborowej” przekazała alkohol fabrykom L’Oreala, by wyprodukowały środki do dezynfekcji. Teraz to samo zrobił Polmos Żyrardów.

Producent prestiżowej wódki „Belvedere”, w trosce o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, przeprowadzi akcję pomocową wspierającą służby walczące z koronawirusem. Firma przekazała nieodpłatnie 28 tys. litrów spirytusu 96 proc., z którego zostanie wyprodukowane 40 tys. litrów płynu do dezynfekcji o zawartości alkoholu 72 proc. Produkt, który powstanie we współpracy z fabryką Michelin w Olsztynie, w połowie maja trafi do ponad 200 placówek na terenie Warmii i Mazur oraz Żyrardowa.

Wyprodukowany płyn do dezynfekcji trafi łącznie do 189 placówek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz 22 na terenie powiatu żyrardowskiego w województwie mazowieckim. Beneficjentami akcji są m.in.: domy pomocy społecznej, szpitale, domy dziecka, noclegownie, hospicjum, policja czy straż pożarna. O pomoc w dotarciu do potrzebujących na terenie Warmii i Mazur organizatorzy poprosili największą organizację dobroczynną w kraju – Caritas Polska.

Wśród partnerów akcji pomocowej znaleźli się także Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, który uiścił opłatę za przetworzenie przekazanego spirytusu oraz Wojska Obrony Terytorialnej, które dostarczą gotowy produkt do wybranych placówek.

– Domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale, czy domy dziecka to miejsca, które teraz szczególnie potrzebują naszego wsparcia. W tym trudnym momencie, bardziej niż kiedykolwiek, chcemy pokazać, jak ważni są dla nas najbardziej potrzebujący. Cieszymy się, że dzięki zorganizowanej akcji mamy swój wkład we wsparciu placówek ochrony zdrowia i lokalnych społeczności – mówi Jan Filocha, dyrektor generalny Polmos Żyrardów.

Już na początku kwietnia firma przekazała nieodpłatnie 420 litrów spirytusu o zawartości alkoholu 70 proc. do 14 placówek zlokalizowanych w Żyrardowie.

Wcześnie firma Wyborowa Pernod Ricard nieodpłatnie przekazała L’Oréal Warsaw Plant alkohol potrzebny do wyprodukowania pół miliona opakowań żelu wodno-alkoholowego do sanityzacji rąk.

Produkty, niezbędne w czasie pandemii, trafiają do szpitali zakaźnych w całej Polsce. Dostawa pierwszej partii odbyła się w kwietniu. W ramach współpracy obie firmy przekażą łącznie do placówek służby zdrowia w Polsce około 500 tys. opakowań żelu do sanityzacji rąk (100 ml, 65 proc. stężenie alkoholu). Produkty zostaną przekazane do szpitali zakaźnych za pośrednictwem firmy Asclepios, która podjęła się bezpłatnej dystrybucji do wszystkich placówek. Produkty w pierwszej kolejności trafią do szpitali zakaźnych w Zielonej Górze, Poznaniu oraz w Warszawie. Kolejne partie zostaną przekazane innym szpitalom zakaźnym na terenie Polski.

