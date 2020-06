„Don't do it”. Nike zmienia swoje legendarne hasło. Cel jest szczytny

Nike, jedna z najbardziej znanych firm odzieżowych, która znana jest ze współpracy z wieloma czarnoskórymi sportowcami, w tym takimi legendami jak Michael Jordan, LeBron James, Serena Williams, czy Kobe Bryant, zaapelowała do swoich fanów na Instagramie. „Chociaż raz, Nie rób tego” - napisała firma parafrazując swoje hasło „Just do it!”. To prawdopodobnie pierwszy raz, gdy slogan firmy zamiast namawiać do działania, przekonuje, aby czegoś nie robić. Z drugiej strony, firma namawia swoich fanów, aby nie bagatelizowali tematu i nie udawali, że nie są jego częścią. Profil firmy śledzi 113 mln obserwujących, więc odbiór prostej, aczkolwiek przejmującej kampanii, będzie bardzo duży.

„Chociaż raz, Nie rób tego. Nie udawaj, że w Ameryce nie ma problemu. Nie odwracaj się plecami do rasizmu. Nie akceptuj tego, że giną niewinni ludzie. Nie usprawiedliwiaj tego dłużej. Nie myśl, że Ciebie to nie dotyczy. Nie milcz. Nie myśl, że nie możesz być częścią zmiany. Wszyscy bądźmy jej częścią” – apeluje Nike.

Firma rozpoczęła swoją kampanię cztery dni po śmierci George'a Floyd'a, który zginął na skutek brutalnej interwencji policji.

