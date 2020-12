Fake newsy i teorie spiskowe o szczepionkach będą usuwane z Twittera

Na samo hasło „szczepionka na koronawirusa” co najmniej dwóm grupom ludzi na świecie podnosi się ciśnienie. Pierwsza grupa jest liczniejsza, to przytłaczająca większość mieszkańców Ziemi, którzy liczą na zakończenie pandemii, która wywróciła ich życie do góry nogami. Szczepionka ma się do tego zakończenia przyczynić.

Druga grupa jest mniejsza, można powiedzieć, że marginalna, ale za to znacznie głośniejsza w mediach społecznościowych i mediach w ogóle. To antyszczepionkowcy, zwolennicy teorii spiskowych, hejterzy tworzący i rozpowszechniający fałszywe, nie mające żadnych podstaw (a na pewno nie podstawy naukowych), informacje. To ci, którzy łączą szczepionki z rozmaitymi osobami chcącymi zawładnąć światem (np. Bill Gates), nie mającymi z nimi nic wspólnego zjawiskami (technologia 5G), piszą o niepotwierdzonych skutkach ubocznych szczepionek (np. śmierci), czy też przewidują masowy kataklizm w związku z programem szczepień.

Twitter będzie blokował fake newsy i plotki

Tę drugą i mniejszą grupę, dla dobra tej pierwszej i większej, postanowił uciszyć Twitter. Medium społecznościowe, w poczuciu społecznej odpowiedzialności (ale też nakazów amerykańskiego prawa, które odpowiedzialnym za zamieszczane treści czyni częściowo owe media), poinformowało, że będzie blokowało fałszywe informacje, fake newsy oraz teorie spiskowe. Na tej samej zasadzie, na której Twitter blokował i blokuje fałszywe informacje o polityce, wyborach i wielu innych sprawach (pisane także przez ustępującego prezydenta Donalda Trumpa).

Kategorie wpisów o szczepionkach, które będą usuwane

Twitter będzie usuwał fake newsy o szczepionkach od 21 grudnia 2020 roku. Te fake newsy to twierdzenia jakoby:

szczepionki miały być używane do kontrolowania ludzi



szczepionki wywoływały skutki uboczne, które nie zostały potwierdzone w badaniach



pandemia COVID-19 jest wymysłem i tak naprawdę jej nie ma



plotki, niepotwierdzone doniesienia o szczepionkach



Wpisy będą oznaczane, ale także będą dostawały odnośnik do wiarygodnych informacji, ale to już od początku 2021 roku. Działania Twittera będą konsultowane z WHO i innymi wiarygodnymi organizacjami światowymi krajowymi.

