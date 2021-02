CD Projekt ofiarą ataku hakerskiego. „Mamy pełny dostęp do serwerów z grami i wszystkich dokumentów firmy”

CD Projekt poinformował o tym, że serwery firmy zostały zhakowane. Przestępcy pozostawili notatkę, w której informują, że przejęli wszystkie dane dotyczące Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3 (wraz z niepublikowaną zawartością) i Gwintem. Dodatkowo mieli także skopiować wszystkie dokumenty z działów księgowości, prawnego, HR, oraz relacji inwestorskich.

Hakerzy poinformowali, że wszystkie dane zostały zaszyfrowane. Firma ma 48 godzin na spełnienie warunków cybeprzestępców, jeśli tak się nie stanie, to zacznie stopniowo publikować pozyskane dane.

CD Projekt zhakowany. „Nie będziemy negocjować”

„Niezidentyfikowane osoby uzyskały nieautoryzowany dostęp do naszej wewnętrznej sieci i zgromadziły informacje należące do grupy CD Projekt. Pozostawiono notatkę z żądaniem okupu, którą publikujemy” – napisała firma w oficjalnym oświadczeniu. „Niektóre urządzenia w naszej sieci zostały zaszyfrowane, ale nasze kopie zapasowe pozostały nietknięte” – dodano. Firma jednocześnie zaznaczyła, że nie ma zamiaru negocjować z cyberprzestępcami, mimo że zdaje sobie sprawę, że może to doprowadzić do opublikowania skradzionych danych. „Poczyniliśmy ruchy, aby zminimalizować konsekwencje ataku” – napisano.

