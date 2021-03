Kosmodrom SpaceX na tropikalnej wyspie? Mieszkańcy protestują i boją się aresztowań

Prezydent Indonezji Joko Widodo jeszcze w grudniu 2020 roku obiecał Elonowi Muskowi dzierżawę terenu pod lokalny kosmodrom, z którego firma SpaceX mogłaby prowadzić starty swoich rakiet. Obecnie mają trwać negocjacje z władzami kraju. Głos w sprawie zabrali mieszkańcy wyspy Biak, która miałaby się zamienić w wyspę SpaceX.

Mieszkańcy nie mogą protestować

Brytyjski „The Guardian” rozmawiał z przedstawicielami społeczności lokalnej zamieszkującymi wyspę Biak. Władze obiecały im, że inwestycja SpaceX pozytywnie wpłynie na rozwój ekonomiczny ich okolicy. Mieszkańcy mają jednak inne obawy i przykre wspomnienia.

Jak mówią, zbudowanie kosmodromu wiązałoby się ze zniszczeniem ich tradycji oraz odebraniem im gruntów, które od pokoleń służą im do polowań. Zaznaczają także, że przyczyni się to do wykarczowania lasów i zwiększenie obecności wojska na wyspie. Przypominają także nieprzyjemną sytuację z przeszłości. W 2002 roku z podobną prośbą do rządu Indonezji zwróciła się Rosja. Roskosmos również chciał przeprowadzać misje z wyspy Biak. Wtedy mieszkańcy zorganizowali protest, który zakończył się aresztowaniem wielu z nich. Obawiają się, że teraz efekt może być taki sam.

Dlaczego wyspa Biak jest tak pożądana przez firmy i agencje zajmujące się wysyłaniem ładunków w kosmos? Chodzi o jej położenie geograficzne, które jest perfekcyjne do przeprowadzania misji kosmicznych polegających na umieszczaniu satelitów na niskiej orbicie Ziemi.

