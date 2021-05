Powrót gastronomii. Od dziś można zjeść albo napić się kawy w ogródkach restauracyjnych

Na ten moment czekali nie tylko klienci, ale przede wszystkim przedsiębiorcy. Od dziś wraca możliwość częściowego funkcjonowania restauracji, kawiarni i innych lokali gastronomicznych. Mogą one obsługiwać gości przy stolikach ustawionych na świeżym powietrzu.

Zgodnie z rozporządzeniem lokale mogą funkcjonować przy zachowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego. Chodzi m.in. o zachowanie bezpiecznego dystansu między stolikami, a także limit osób przybywających przy jednym stoliku. Mimo wszystko jest to duża zmiana w stosunku do dotychczasowych obostrzeń. Przez długie miesiące restauracje mogły bowiem prowadzić wyłącznie dostawy do domu, a także oferować posiłki na wynos.

Na świeżym powietrzu bez maseczek

Również dziś zniesiono nakaz zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu. Utrzymujący się długo obowiązek noszenia maseczek (wcześniej można było używać także chust, czy szalików), będzie jednak nadal obowiązywał w miejscach zamkniętych. Do tej pory miejscami, które pozwalały na zdjęcia masek były parki, lasy, oraz samochody prywatne.

Dalsze odmrażanie gastronomii

Obecne rozwiązania będą obowiązywać jednak tylko przez dwa tygodnie. Już 28 maja restauracje dostaną szerszą możliwość działania. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego będą mogły zacząć działać także restauracje, kawiarnie i puby przyjmujące klientów wewnątrz. Rząd zastrzegł jednak, że będzie to możliwe przy zachowaniu limitu gości w wysokości 50 proc. maksymalnego obłożenia.

