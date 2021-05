Czas powrotów do biur? Najbliższe miesiące mogą być okresem pracy hybrydowej

Na ulicach miast wyraźnie widać rozprężenie. Z jednej strony rząd stopniowo luzuje obostrzenia, co widoczne będzie szczególnie pod koniec miesiąca, z drugiej ludzie coraz mniej obawiają się koronawirusa. Część przechorowała COVID-19, inni są już zaszczepieni. Trwająca w niektórych przypadkach rok izolacja daje się we znaki. Widać to chociażby po biurach.

Powrót do biur

Czy luzowanie obostrzeń będzie oznaczało nagły koniec pracy zdalnej? Zdecydowanie nie. Część firm przyjęła model, który już nie zabrania przychodzenia do biur, ale nie zmusza też do powrotu do swojego biurka. Pracownicy mają możliwość wyboru. Jak twierdzi „Rzeczpospolita”, taki stan może się utrzymać do jesieni, a może nawet do końca 2021 roku.

– Nie możemy zapominać, że pandemia trwa i dlatego rekomendujemy zespołom, w których charakter obowiązków na to pozwala, tak zwany home office – mówi dla „Rzeczpospolitej” Anna Wardecka, dyrektor Biura Zarządzania Kadrami w PZU. Największy polski bank - PKO BP - zapewnia, że monitoruje sytuacje i decyzje będzie podejmować na bieżąco. Z kolei PEKAO zapewnia, że praca zdalna zostanie utrzymana do końca roku.

Osoby w wieku 30-40 lat, które najbardziej kojarzą się z pracą w dużych, elastycznych korporacjach, dopiero niedawno uzyskały możliwość zaszczepienia się. Trzydziestolatkowie są dużej części obecnie po przyjęciu pierwszej dawki szczepienia. Dopiero więc w czerwcu i lipcu można się spodziewać, że czując się bezpiecznie, będą w większym stopniu wracać do biur.

Model hybrydowy

Z informacji płynących od pracodawców, ale także dzięki badaniom, które już kilka firm przeprowadziło wśród pracowników, widać, że w najbliższych miesiącach, a może nawet i latach, powinniśmy się przyzwyczaić do hybrydowego modelu pracy. Pracownicy będą elastycznie mieszać przychodzenie do biura z pracą zdalną. Ostatni rok pokazał bowiem, że praca zdalna wcale nie oznacza migania się od obowiązków, a część pracowników potrafi być w tym trybie bardziej kreatywna i efektywna.

Czytaj też:

Praca zdalna doczeka się regulacji w kodeksie. Będzie też łatwiej sprawdzić trzeźwość pracownika