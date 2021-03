Polacy chcą wrócić do biur, ale na innych zasadach

Ok. 86 proc. polskich pracowników biurowych pojawia się dziś z różną częstotliwością w biurze, z czego ponad połowa robi to codziennie. Doświadczenie pracy z domu w kontekście własnej efektywności oceniają raczej negatywnie: 46 proc. przyznaje, że jest mniej efektywna w pracy zdalnej, niż pracując w biurze, a 15 proc. wskazuje, że praca zdalna wiąże się z większą efektywnością, wynika z badania Skanska. Docelowo, polscy pracownicy biurowi chcieliby - w ramach modelu hybrydowego - spędzać w biurze średnio ok. 2/3 czasu pracy w ciągu tygodnia.

„W przypadku Polski, pomimo restrykcji i utrudnień, ponad połowa polskich pracowników codziennie uczęszcza do biura. Jest to 32 proc. więcej niż w okresie pierwszego lockdownu w Polsce w ubiegłym roku. 86 proc. polskich respondentów pojawia się w biurze z różną częstotliwością, zależnie od obranego modelu pracy w swojej firmie. Blisko 20 proc. respondentów w Polsce wskazało ograniczenia związane z pracą zdalną jako jeden z największych problemów w trakcie pandemii koronawirusa - jest to najwyższy wynik wśród przebadanych krajów [Polska, Rumunia, Czechy, Węgry]. W przypadku modelu hybrydowego to właśnie Polacy najchętniej będą pracować w biurze. Respondenci przyznali, że chcieliby spędzać tam około 2/3 czasu pracy w ciągu tygodnia. Średnia dla regionu CEE to połowa czasu w biurze, a połowa w trybie pracy zdalnej” – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Praca zdalna mniej efektywna?

Wynika z niego, że wyróżniający się pozytywny stosunek do pracy w biurze wśród polskich pracowników nie idzie w parze z gorszymi warunkami do pracy z domu. Ponad 60 proc. zadeklarowało posiadanie specjalnie wydzielonej przestrzeni do pracy w miejscu zamieszkania. Jednocześnie, blisko połowa (46 proc.) przyznała, że jest mniej efektywna w pracy zdalnej, niż pracując w biurze. Jest to największa grupa wśród pracowników we wszystkich przebadanych krajach (średnia dla regionu CEE - 39 proc.).

– Przez ostatnich dwanaście miesięcy Polacy mieli okazję doświadczyć wszystkich zalet i wad pracy z domu. Okazuje się, że biuro wydaje się być dla wielu z nas cennym elementem codzienności, a dom nie jest go w stanie w pełni zastąpić. Prawie połowa przebadanych respondentów z Polski uważa, że praca z domu nie jest efektywna, a zaledwie 15 proc. wskazuje, że praca zdalna wiąże się z większą efektywnością – skomentował wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska na region CEE Arkadiusz Rudzki.

"Wśród pracowników biurowych w CEE obserwowane jest znużenie pracą z domu. Odsetek osób, który w pierwszej fali lockdownu pracował tylko z domu i pozostał w takim modelu pracy, istotnie spadł. Do biura codziennie chodzi co drugi pracownik biurowy i jest to wzrost o 26 proc. w porównaniu do okresu marzec-maj 2020" - dodała partner w firmie analityczno-badawczej Zymetria, odpowiedzialnej za badanie, Małgorzata Głos.

Praca zlewa się z czasem wolnym

Wyniki wskazują także, że respondenci we wszystkich krajach byli zgodni, że największym wyzwaniem są trudności z oddzieleniem czasu pracy od czasu wolnego. W związku ze złamanym rytuałem wychodzenia z biura na koniec dnia pracownicy mają problem z przystosowaniem się do nowych warunków i odpoczynku w czasach pandemii. Średnio 45 proc. badanych wskazało ten problem jako najbardziej dokuczliwy.

Mimo trwającej pandemii, biura w oczach polskich pracowników w dalszym ciągu uchodzą za bezpieczne. Ponad 70 proc. respondentów z Polski wyraziło takie zdanie, co przy średniej dla regionu na poziomie 66 proc. i wynikach w poszczególnych krajach, jest najwyższym rezultatem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo 61 proc. zadeklarowało jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa w przypadku biur, którym przyznano certyfikaty, podano także.

Badanie przeprowadziła firma analityczno-badawcza Zymetria na zlecenie spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach ilościowego badania online metodą CAWI zebrano odpowiedzi od 1 200 pracowników biurowych w dużych ośrodkach miejskich w czterech krajach - Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech.

