Kto nowym prezesem PKO BP? Kaczyński ujawnia: Fachowiec, człowiek, który jest w zarządzie

Niedawno polską branżą finansową wstrząsnęła wieść, że Zbigniew Jagiełło ustępuje ze stanowiska prezesa banku PKO BP, którym kierował od 2009 roku. Od razu ruszyła giełda nazwisk potencjalnych następców. Nie ukrywano zdziwienia tą decyzją Jagiełły, który przetrwał na tym stanowisku nawet zmianę władzy w 2015 roku (jako jeden z niewielu, jeśli nie jedyny). Najczęściej pozycji Zbigniewa Jagiełły upatrywano w jego dobrych relacjach z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jagiełło 11 maja złożył rezygnację, opuści bank 7 czerwca 2021 roku.

Kto następcą Jagiełły w PKO BP? Kaczyński: Ktoś z zarządu

W rozmowie z Interią o tę sprawę został zapytany Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarze pytali właśnie o to, czy przypadkiem dymisja Jagiełły to nie przykład na to, że słabnie pozycja premiera Morawieckiego. – To nie miało niczego wspólnego z pozycją premiera – zapewnił Jarosław Kaczyński, dodając, że nie chce wchodzić w szczegóły i nie chodziło o „żadne zarzuty wobec prezesa Jagiełły”. – Nie chodzi o żadną moją osobistą niechęć do prezesa Jagiełły – podkreślał.

Prezes PiS przyznał jednak, że w „polityce trzeba się liczyć z eliminacją pewnych napięć”. Pytany o napięcia personalne, odparł: – Polityczno-personalne. Trzeba brać pod uwagę sytuacje, które mają wymiar państwowy – bo chodzi o olbrzymie pieniądze – i mają wymiar psychologiczny.

Prezes PiS w rozmowie z Interią wyjawił natomiast plany dotyczące tego, kto ma zastąpić Jagiełłę. – Co do PKO BP, to następcą zostanie człowiek, który jest w zarządzie, fachowiec, który nie jest związany z partią. Nie chcę jednak mówić o nazwiskach. I nie chodzi na pewno o jakieś wielkie zmiany – oznajmił Kaczyński.

Jeden z członków zarządu PKO BP ma zostać prezesem za Jagiełłę

Jeśli przyjąć deklaracje prezesa PiS, to nowym prezesem PKO BP zostanie jeden z ośmiu członków zarządu (wszyscy w randze wiceprezesa). Co ważne, Jarosław Kaczyński mówił, że ma być to „fachowiec, który nie jest związany z partią”. Przedstawiamy listę potencjalnych następców Zbigniewa Jagiełły, z adnotacjami, czy w przeszłości mieli bliższe związki z Prawem i Sprawiedliwością, czy innymi formacjami wchodzącymi w skład Zjednoczonej Prawicy (Solidarna Polska i Porozumienie):

Rafał Antczak , Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji;

, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji; Rafał Kozłowski , Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości;

, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości; Maks Kraczkowski , Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi (wieloletni poseł PiS) ;

, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi ; Mieczysław Król , Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji (w przeszłości wieloletni radny PiS w Warszawie) ;

, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji ; Adam Marciniak , Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki;

, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki; Piotr Mazur , Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem;

, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem; Jakub Papierski , Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej;

, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej; Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego.

Czytaj też:

Wiosenne czystki w Spółkach Skarbu Państwa. W tle spór w koalicji