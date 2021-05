Czy kojarzysz te hasła reklamowe? Niektóre są sprzed prawie 30 lat

Nie oszukujmy się: reklamy zwykle są męczące, więc niejeden z nas wyrobił sobie nawyk ściszania radia czy telewizora, gdy „zjeżdża” kolejny kilku lub nawet kilkunastominutowy blok reklam. Ile razy można słuchać zapewnień o skuteczności jednego czy drugiego suplementu diety bądź ofercie abonamentu telefonicznego!

QUIZ:

Takimi sloganami reklamowały się firmy. Pamiętasz je?

Polska reklama z najważniejszą nagrodą w swojej kategorii

Zdarzają się jednak perełki: reklamy zabawne, inteligentne, niekiedy zmuszające do myślenia. Kilka lat temu internauci wchodzili na stronę Allegro tylko po to, by obejrzeć kolejne reklamy, które nie były tylko spotami krzyczącymi „kup teraz!”, ale przemyślanymi historiami, które nie pozostawiały ludzi obojętnymi. Choćby ta, w której starszy pan zamówił słowniki i podręczniki do języka angielskiego i szlifował język w każdej wolnej chwili. Na koniec okazało się, że robił to, by przywitać się z mieszkającą za granicą wnuczką, która nie zna języka polskiego.

Ta reklama zyskała nie tylko przychylność widzów, ale i nominację w branżowych konkursach oraz nagrodę Brązowego Lwa międzynarodowym konkursie w Cannes. Polska reklama pokonała 190 konkurentów.

Jest to dowód na to, że reklamy można robić dobrze, tak by były małymi „dziełami sztuki”.

Niektóre reklamy zapadają w pamięć z powodu chwytliwych haseł. Przygotowaliśmy 10 pytań o slogany z reklam, które wciąż lecą w telewizji, jak i tych, które emitowane były kilka lat temu. Sprawdźcie się!

Czytaj też:

Właściciel Daily Mail pozywa Google. Chodzi o zaniżanie wyników wyszukiwań