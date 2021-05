„Polscy Ambasadorzy 2021”, czyli eksporterzy, których produkty zachwyciły świat

Ogłoszenie wyników rankingu w kategorii „Polscy Ambasadorzy 2021” było częścią Gali „Lista 200 największych polskich przedsiębiorstw tygodnika „Wprost”. Jak co roku tygodnik „Wprost” nagradza największe polskie firmy, a wśród nich największych eksporterów oraz przedsiębiorstwa, które rozwijają się najdynamiczniej. Tegoroczny, siódmy już ranking „Polskich Ambasadorów”, był szczególny, ponieważ podsumowywał wyniki firm uzyskiwane w trudnych pandemicznych realiach. Czy były gorsze niż wcześniej? Okazuje się, że nie.

– Eksport był jednym z niewielu pozytywnych aspektów, jeśli chodzi o polski biznes. Można powiedzieć, że polska gospodarka eksportem stoi, bo mimo że mieliśmy zamknięte granice, a pracownicy byli oddelegowywani na kwarantannę, wzrost jest imponujący. Wysyłamy już za granicę towary warte bilion złotych. A patrząc na dane z pierwszego kwartału tego roku, widać, że wkrótce rekord może być pobity, ponieważ przychody z eksportu sięgnęły już 300 mld zł, co jest historycznym wynikiem. To wzrost o 8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku – mówił podczas gali Szymon Krawiec, szef działu biznes tygodnika „Wprost” i autor rankingu. Jak dodał, czegoś takiego w III RP nie było, a nic nie robi lepszej reklamy naszemu krajowi niż nasi przedsiębiorcy, którzy pokazują nasze produkty i usługi za granicą.

Gry i krzesła w Katarze

Zwycięzców rankingu „Polskich Ambasadorów 2021” ogłosił Robert Feluś, redaktor naczelny tygodnika „Wprost”. Pierwsze miejsce zajął CD Projekt – znany na całym świecie producent gier komputerowych, twórca m.in. legendarnej sagi o Wiedźminie, która zdobyła wszystkie najbardziej prestiżowe nagrody w świecie gier.

– „Wiedźmin” sprzedał się w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy i jest naszą dumą eksportową, bo to o nim rozmawia się w Japonii, w Stanach, gra się na wszystkich kontynentach. Wielkie nadzieje wiązano też z „Cyberpunkiem 2077”, który wprawdzie spotkał się ze słabszymi recenzjami, ale i tak sprzedał się w kilkunastu milionach. I mówi o nim cały świat – przedstawił laureata „Polskich Ambasadorów” redaktor Krawiec.

A Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych, uzupełnił: - Na to, aby CD Projekt znalazł się tu, gdzie jest obecnie, ciężko pracowaliśmy ponad 26 lat. W 2020 roku ponad 96 proc. przychodów zrealizowaliśmy za granicą. Ubiegły rok był dla nas niezwykle intensywnym okresem, zakończonym premierą „Cyberpunka 2077”. To najbardziej złożony projekt, jaki stworzyliśmy. Nasz eksport to unikalna mieszanka kultury, rozrywki, sztuki i złożonych rozwiązań programistycznych. Chcemy, aby nasze marki stale tworzyły światową popkulturę, a nasze produkcje trafiały do serc milionów ludzi na całym świecie – mówił Nielubowicz.

Drugie miejsce zajęła firma Nowy Styl, która od lat nie opuszcza pierwszej trójki w rankingu. To gigant meblowy z południowo-wschodniej Polski, który skupił się na niszy – produkuje meble biurowe oraz wyposażenie budynków różnej użyteczności, np. sportowej. To właśnie na jej krzesełkach siedzieli kibice podczas Euro 2012 na Stadionie Narodowym. To na siedziskach Nowego Stylu oglądać będą mecze kibice w Katarze.

- Drugie miejsce to bardzo dobra pozycja startowa do zdobycia pierwszego. Nowy Styl to firma, która powstała 29 lat temu i w tym czasie stała się jedną z największych firm w swojej branży w Europie. Sprzedajemy ponad 90 proc. produkcji poza granicami Polski. Wszędzie pod swoimi brandami – opowiadał Jerzy Krzanowski, prezes i współwłaściciel Nowego Stylu.

Polski Microsoft

Trzecie miejsce przypadło firmie Asseco Poland, która od dekad realizuje marzenie Adama Górala, jednego z najbogatszych Polaków, o polskim Microsofcie. Firma jest stałym bywalcem i głównym bohaterem rankingu „Polskich Ambasadorów” i skupia bardzo dużo firm konkurencyjnych – czy to z Europy, czy z innych regionów świata. W jej imieniu głos zabrał Marek Panek, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

– W tym roku Asseco obchodzi 30. urodziny. Gdyby kiedy zaczynaliśmy działalność, ktoś by powiedział, że będziemy wśród największych polskich eksporterów, nie dalibyśmy wiary. Mieliśmy swoje marzenia i ambicje, ale tak daleko nie sięgały. Dziś jesteśmy jedną z największych firm produkujących oprogramowanie w Europie i chcemy rozwijać się dalej. Działamy w ponad 60 krajach, zatrudniamy 28 tys. osób. W ub. r. nasze przychody przekroczyły 12 mld zł. Ale to, co bardzo ważne w kontekście wspomnianego rankingu, to fakt, że ponad 90 proc. przychodów pochodzi z rynków zagranicznych – mówił.