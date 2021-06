Wiadomo kto poleci w kosmos z Jeffem Bezosem i jego bratem. Miejsce wylicytowane za gigantyczną kwotę

Już 20 lipca w kosmos poleci pierwszy lot załogowy firmy Blue Origin należącej do Jeffa Bezosa. Niedawno sam właściciel ogłosił, że to właśnie on będzie pierwszym pasażerem na pokładzie statku New Shepard. Wraz z nim w krótką podróż kosmiczną polecą jego brat, oraz trzeci śmiałek, którego wybrano właśnie w drodze licytacji.

28 milionów dolarów za lot z Bezosem

O ostatnie miejsce w kabinie New Sheparda walczono na aukcji telefonicznej. Jak donosi Reuters, już w czwartej minucie licytacji kwota przekroczyła 20 milionów dolarów. Całość zakończyła się w siedem minut. To właśnie wtedy padła ostateczna suma, czyli aż 28 mln dolarów. Firma Blue Origin na razie nie podała nazwiska zwycięscy.

Wyścig miliarderów

Jeśli lot dojdzie do skutku, to Jeff Bezos zostanie pierwszym z miliarderów, którzy polecą w kosmos. Wcześniej podejrzewano, że może nim być Elon Musk, który jest założycielem konkurencyjnej firmy SpaceX. Wygląda na to, że wyścig komercyjnych producentów rakiet wygra ten pierwszy. Należy sobie jednak zadać pytanie, czy Musk w ogóle brał w tym wyścigu udział. Produkowana przez SpaceX kapsuła Crew Dragon jest już od ponad roku certyfikowana do załogowych lotów. Nic nie stało na przeszkodzie, aby kontrowersyjny miliarder odbył więc swój dziewiczy lot.

Trzecim śmiałkiem jest Sir Richard Branson, który także romansuje z kosmosem za sprawą swojej firmy Virgin Galactic. Brytyjczyk otwarcie mówił, że chce być jednym z pierwszych pasażerów swojego pojazdu, który pozwoli na loty suborbitalne. Pierwszy lot planowany jest jednak dopiero na koniec 2021 roku.

